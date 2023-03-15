İngiltere Maliye Bakanı Hunt yeni bütçeyi açıkladı, 'Yıllık enflasyon yüzde 3'ün altına inecek, resesyona girmeyeceğiz' dedi

Kaynak, UK parliament

42 dakika önce

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt bugün Avam Kamarası'na bütçesini sunarken, halen yüzde 10,1 olan yıllık enflasyonun, yıl sonuna kadar yüzde 2,9'a düşmesini beklediklerini, ekonominin resesyona girmeyeceğini söyledi.

Ancak bu resesyon ya da ekonomik küçülmenin teknik tanımıyla ilgili bir hedef. İngiltere ekonomisinin aslında bu yıl yüzde 0,2 küçülmesi bekleniyor. Ama teknik olarak bir ekonominin resesyona girmesi için yılın iki çeyreğinde üst üste küçülmesi gerekiyor. Bu durumda ekonomi her ne kadar yıl genelinde gerilese bile, küçülmenin üst üste çeyreklerde yaşanmaması hedeflenerek, teknik anlamda resesyondan kaçınılacağı düşünülüyor.

Yine de Kasım ayında Bütçe Plan Dairesi tarafından yapılan tahminlerde bu yıl ekonomideki küçülmenin yüzde 1,4 olarak tahmin edildiği düşünülürse bu olumluya doğru bir gelişme sayılabilir.

İngiltere, geçen yıl yüzde 4 büyümekle birlikte, ekonomisi hala Covid salgını öncesine kıyasla daha küçük olan tek G7 ülkesi.

Maliye Bakanı Hunt, ekonominin 2024'te yüzde 1,8, 2025'te yüzde 2,5, 2026'da yüzde 2,1, 2027'de yüzde 1,9 büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

Bakan Hunt ayrıca aylardır devam eden kamu çalışanlarının grevleriyle ilgili olarak da anlaşma sağlanacağını ama varılan anlaşmanın enflasyonu artırıcı yönde olmaması gerektiğini belirtti.

Ülkede sağlık, eğitim, ulaştırma sektörleri başta olmak üzere yüz binlerce kamu çalışanı, reel ücretlerinin yıllardır gerilediğini söyleyerek, enflasyon karşısında kayba uğramayacakları oranlarda zam isteğiyle grevlerini sürdürüyor.

Maliye Bakanı Hunt'ın bütçesinde öne çıkan bazı başlıklar şöyle: