İngiltere Maliye Bakanı Hunt yeni bütçeyi açıkladı, 'Yıllık enflasyon yüzde 3'ün altına inecek, resesyona girmeyeceğiz' dedi

Kaynak, UK parliament

15 Mart 2023, 16:35 +03 Güncelleme 22 dakika önce

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt bugün Avam Kamarası'na bütçesini sunarken, halen yüzde 10,1 olan yıllık enflasyonun, yıl sonuna kadar yüzde 2,9'a düşmesini beklediklerini, ekonominin resesyona girmeyeceğini söyledi.

Ancak bu resesyon ya da ekonomik küçülmenin teknik tanımıyla ilgili bir hedef. İngiltere ekonomisinin aslında bu yıl yüzde 0,2 küçülmesi bekleniyor. Ama teknik olarak bir ekonominin resesyona girmesi için yılın iki çeyreğinde üst üste küçülmesi gerekiyor. Bu durumda ekonomi her ne kadar yıl genelinde gerilese bile, küçülmenin üst üste çeyreklerde yaşanmaması hedeflenerek, teknik anlamda resesyondan kaçınılacağı düşünülüyor.

Yine de Kasım ayında Bütçe Plan Dairesi tarafından yapılan tahminlerde bu yıl ekonomideki küçülmenin yüzde 1,4 olarak tahmin edildiği düşünülürse bu olumluya doğru bir gelişme sayılabilir.

İngiltere, geçen yıl yüzde 4 büyümekle birlikte, ekonomisi hala Covid salgını öncesine kıyasla daha küçük olan tek G7 ülkesi.

Maliye Bakanı Hunt, ekonominin 2024'te yüzde 1,8, 2025'te yüzde 2,5, 2026'da yüzde 2,1, 2027'de yüzde 1,9 büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

Bakan Hunt ayrıca aylardır devam eden kamu çalışanlarının grevleriyle ilgili olarak da anlaşma sağlanacağını ama varılan anlaşmanın enflasyonu artırıcı yönde olmaması gerektiğini belirtti.

Ülkede sağlık, eğitim, ulaştırma sektörleri başta olmak üzere yüz binlerce kamu çalışanı, reel ücretlerinin yıllardır gerilediğini söyleyerek, enflasyon karşısında kayba uğramayacakları oranlarda zam isteğiyle grevlerini sürdürüyor.

Maliye Bakanı Hunt'ın bütçesinde öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Benzin ve mazottan alınan vergiler bir yıl daha dondurulacak.

Hükümet daha önce Mart ayına kadar olacağı ilan edilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına tavan uygulamasını 3 ay daha uzatacak.

Savunma bütçesi önümüzdeki beş yıla yayılmak üzere 11 milyar sterlin artırılacak.

Çalışan ebeveynlere verilen haftada 30 saatlik çocuk bakımı desteği, üç yaşın altındaki (9 aylıktan büyük) bütün çocukları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

İşsizlik yardımı daha sıkı denetlenecek.

Kurumlar vergisi beklendiği gibi yüzde 19'dan yüzde 25'e çıkarılacak.

Buna karşılık küçük işletmelere yönelik vergi iadesi ve teşvikler artırılacak.

Ülkenin farklı bölgelerinde ekonominin gelişmesine etkide bulunmak amacıyla 12 yatırım bölgesi açıklandı.

Nükleer enerji, "çevre açısından sürdürülebilir" diye tanımlanacak.

İklim değişikliğine yol açan karbon salımlarını azaltmak amacıyla 20 milyar sterlin ayrılıyor. Bununla karbon yakalama ve depolama tesisleri yatırımları desteklenecek.

İşçi Partisi lideri Starmer: Durgunluğu istikrar diye yutturmaya çalışıyor

Fotoğraf altı yazısı, Ana Muhalefet İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Maliye Bakanı'nın, 'Hiç bir şey Ekim'de beklediğimiz kadar kötü değil' diye övündüğünü söyledi

Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın sunduğu bütçe ile ilgili söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, "Muhafazakarların rafları, marketlerin sebze meyve bölümleri gibi boş" dedi.

Starmer, Hunt'ın, ekonominin geçen yılın Ekim ayında açıklanan karamsar beklentiler kadar kötü olmamasıyla övündüğünü, açıklanan rakamların ise İngiltere'nin bir yılı büyümeden, durgunlukla geçireceğini ortaya koyduğunu söyledi.

İstihdam piyasasının çöktüğünü ve 7 milyon kişinin Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) bağlı hastanelerde tedavi sırası beklediğini vurgulayan Starmer, Hunt'ı, kısa vadeli palyatif önlemlerle durumu örtüp, çalışan insanların yarın daha büyük sorunlarla karşılaşmasının yolunu açmakla suçladı.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Starmer, İşçi Partisi'nin askeri harcamalardaki artışı desteklediğini ama savaşın başarısızlığın bahanesi olmasını kabul edemeyeceğini kaydetti.

Elektrik ve gaz faturalarının son 1,5 yılda 2 katına çıktığını söyleyen Starmer, hükümetin açıkladığı kısa vadeli önlemlerin vatandaşı enerji fiyatlarındaki artıştan koruyamadığını, bunun bedelini yine çalışanların ödeyeceğini söyledi.