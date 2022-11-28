Tinder'da dolandırılan kadın uygulamayı yeniden kullanmaya başladı

Kaynak, E4 Fotoğraf altı yazısı, Cecilie Fjellhøy

bir saat önce

Cecilie Fjellhøy, Tinder uygulamasında Simon Leviev takma ismiyle tanınan adam tarafından dolandırılan kadınlardan biri. Yeniden aşkı bulmaya hazır olduğunu söyleyen ve uygulamaya geri dönen Cecilie şimdi de bir reality televizyon programına katılıyor.

Cecilie 27 yaşındayken Tinder'da gerçek ismi Shimon Hayut olan Simon Leviev ile tanışmış ve kısa bir süre içinde ona aşık olmuştu.

Tanışıp b﻿ir süre birlikte vakit geçirdikten sonra Leviev, çeşitli saldırganlar tarafından hedef alındığını ve saldırılara maruz kaldığını söylemiş ve ondan maddi destek istemeye başlamıştı.

C﻿ecilie bu sürede Leviev'e yüz binlerce dolar verdiğini belirtmişti.

Cecilie, Leviev'in kandırdığı kadınlardan sadece bir tanesi.

L﻿eviev ilk 2015'te Finlandiya'da iki kadını dolandırmakla suçlanmış ve daha sonra 2019 yılında Cecilie'in iddialarıyla ilgisi olmayan dört ayrı dolandırıcılık olayında suçlu bulunmuş ve 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Beş ay sonra serbest bırakılan Leviev, kendisine yöneltilen iddiaları reddediyor.

Olaydan beş yıl sonra Cecilie yeniden aşkı bulmak istediğini söylüyor ve benzer olayların yaşanmaması için kampanyalar yürütüyor.

Cecilie dahil birçok kadının hikayesini inceleyen Netflix yapımı Twinder Swindler adlı belgeselde yer alan ve a﻿rtık dünyanın birçok yerinde tanınan 33 yaşındaki Cecilie, özellikle polisin ve sağlık çalışanlarının bu konuda eğitilmesini talep ediyor.

Kaynak, E4 Fotoğraf altı yazısı, C﻿ecilie, artık ünlüleri ünlü olmayanlarla eşleştiren bir televizyon programına katılıyor

D﻿olandırıcılık karşısında neler yapılmalı?

B﻿ugünlerde ünlüleri ünlü olmayanlarla eşleştiren bir reality televizyon programına katılan Cecilie'nin dolandırıldıklarından şüphelenenler için bazı tavsiyeleri var.

Cecilie, bu yönde şüphesi olanların bir an önce polise gitmesini ve bankalarıyla irtibata geçmesini öneriyor.

Cecilie, "Sorun şu ki, dolandırıcılıkta kırmızı bayrakları fark etmiyorsunuz. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa aileniz ve arkadaşlarınızla da konuşun" diyor.

Kaynak, NTB SCANPIX/ALAMY STOCK PHOTO Fotoğraf altı yazısı, Simon Leviev 2019'da Yunanistan'da gözaltına alınmış ve beş ay sonra serbest bırakılmıştı

İ﻿srail'de yaşayan Leviev ile tesadüfen Tel Aviv'de karşılaştığını anlatan Cecilie, "Ben ona baktım, o da bana baktı. Ona el salladım. Artık ondan korkmuyorum ama çok fazla insan korkuyor. O artık bana zarar veremez" diyor ve devam ediyor: