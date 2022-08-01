CHP'nin çağrısı sonuç vermedi, TBMM olağanüstü toplanamadı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, TBMM

15 dakika önce

Ayşe Sayın

Ankara, BBC Türkçe

TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin genel görüşme açılması talebi üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından olağanüstü toplantıya çağrıldı. Ancak Meclis, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin genel görüşme talebi üzerine olağanüstü toplanan Genel Kurul'a CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi milletvekilleri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da Genel Kurul’da hazır bulundu.

HDP ve MHP sıraları boş kaldı.

Yoklamaya 162 milletvekili katıldı

Meclis Genel Kurulu saat 15.00'te Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından açıldı.

Bilgiç toplantı çağrısıyla ilgili bilgi verdi, daha sonra elektronik sistem üzerinden yoklamaya geçildi.CHP milletvekilleri yoklama sırasında Genel Kurul salonuna giren ama yoklamaya katılmayan AKP'lilere "Meclisten kaçmayın “diye seslendi.

Yoklamaya 162 milletvekili katıldı ve toplantı için yeterli çoğunluk bulunamadığı için olağanüstü toplantı çağrısı düştü.

Genel Kurul’un çalışması için 200 milletvekilinin yoklamaya katılması gerekiyordu. Bilgiç yeterli sayıya ulaşılamadığını belirterek olağanüstü toplantı çağrısının düştüğünü söyledi, 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kılıçdaroğlu'ndan AKP ve MHP'ye tepki: Bundan sonra olacak bütün negatif olayların sorumlusu onlardır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin toplanamaması hakkında açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlıkta şiddet Türkiye'nin temel sorunlarından birisidir. Bu sorunu çözecek olan organ TBMM'dir. TBMM'nin bu acı olayları engellemek, önlemek açısından göreve davet ettik. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti olarak arkadaşlar buradalardı. Hepimiz görevimizi yaptık" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: