İsveç Dışişleri Bakanı: YPG ile aramızda mesafe olması önemli

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30 dakika önce

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkesinde bir radyo kanalına verdiği röportajda sorulan YPG sorusuna yanıt verirken “İsveç’le bu örgüt arasında bir mesafe olması önemli” ifadelerini kullandı. Açıklama, NATO üyeliği için Türkiye’de parlamento onayına ihtiyaç duyan ülkenin başbakanının Türkiye ziyaretinden günler önce geldi.

İ﻿sveç Dışişleri Bakanı, Cumartesi günü Sveriges Radyosu'na verdiği röportajda, Suriye'deki Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile ilgili soruya “Bence Stockholm’ün bu örgütle arasında bir mesafe olması önemli.” yanıtını verdi ve YPG ile ilgili soru işaretleri olduğunun sinyalini verdi:

“Türkiye ile ilişkilerimize zarar verenlerle ilgili birtakım şüpheler ve sorunlar olduğunu düşünüyoruz.”

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna savaşı sürerken, bugüne kadar tarafsız bir tutum takınan Finlandiya ve İsveç de NATO’ya üyelik başvurusu yapmıştı. Mayıs ayında yapılan başvuruya Türkiye, iki ülkenin YPG’ye destek verdiği gerekçesiyle bir süre onay vermedi.

Türkiye, YPG’yi PKK’nın Suriye’deki kolu olduğu gerekçesiyle “terör örgütü” olarak kabul ediyor ve YPG üyelerinin bulunduğu Finlandiya ve özellikle de İsveç’e tepki gösteriyor.

Ankara, iki ülkenin NATO üyeliklerini, Haziran ayı sonunda Madrid’de yapılan NATO zirvesi sırasında şartlı olarak kabul ettiğini açıkladı. YPG üyelerinin ülkeden çıkarılmaması durumunda üyeliklerin parlamentoda onaylanmayacağının mesajını vermişti.

İki ülkenin üyeliği henüz TBMM’de onaylanmadı. Erdoğan, daha önce birkaç kez özellikle İsveç için “şartları yerine getirmezlerse onay vermek durumunda değiliz” açıklaması yapmıştı.

İsveç’in kısa süre önce göreve gelen başbakanı Ulf Kristersson, Salı günü Ankara’ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan’la görüşecek. Kristersson’ın ülkesinin NATO üyeliği için destek istemesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı’nın açıklaması da ziyaretten birkaç gün öncesine denk geliyor.

IŞİD’le Suriye’de yapılan mücadelede önemli bir rol oynayan YGP’ye 2014’ten bu yana destek veren İsveç’teki yeni hükümetin, bu tutumunu değiştirecek gibi duruyor.

Billstrom, röportaj sırasında “Bu örgütle PKK arasında çok yakın bir ilişki var ve PKK, Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde” diyerek pozisyonlarının Ankara’ya yaklaştığını göstermiş oldu.

Cuma günü NATO Genel Sekreteri Jesn Stoltenberg’in Ankara ziyareti sırasında da Erdoğan, iki ülkenin “gerekli adımları atmaması halinde Türkiye’nin üyelikleri resmen onaylamayacağını” söyledi.