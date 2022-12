Bakanlık çocuk istismarı davasına müdahil oldu

52 dakika önce

Bakanlık'ın açıklamasında, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ardından AKP'den ilk tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz." paylaşımı yaptı.