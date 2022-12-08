Bakanlık çocuk istismarı davasına müdahil oldu

Kaynak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

52 dakika önce

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hiranur Vakfı kurucusunun kızı H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla açılan davanın basına yansımasının ardından, davaya müdahil olduğunu açıkladı.

Bakanlık'ın açıklamasında, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Olay ilk olarak 3 Aralık'ta Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın haberiyle duyuldu. Haberde, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından cinsel istismara uğradığı; 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığı anlatılıyor.

H.K.G'nin 2021 yılında boşandıktan sonra mahkemeye giderek cinsel istismar davası açması ve hem cinsel istismara göz yummakla suçlanan ailesinin, hem de iddia edilen suçun failinin iddiaları yalanlaması üzerine H.K.G, mahkemeye 6 ve 13 yaşlarında bu kişilerle çekilen nişan fotoğraflarını delil olarak sundu. Soykan'ın Çarşamba günü konuyla ilgili yaptığı devam niteliğindeki haberde, bu kez bu fotoğraflar yayımlandı.

Haberi sosyal medyada da çok sayıda kişi paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan Yusuf Ziya Gümüşel imzalı bir açıklamada ise şöyle denildi:

“3 Aralık 2022 tarihinde BirGün gazetesi ve internet sitesinde ‘Timur Soykan’ imzasıyla yayınlanan haber, şahsımı ve ailemizi hedef göstererek yargılanması başlamamış bir davadaki yalan iddiaları yayınlayarak bunun üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgahlanmış bir projenin ürünüdür. Söz konusu haberdeki iddiaların sahibi olan kızımız, İslami ve hukuki kurallara uygun olarak medeni kanunun reşit saydığı yaşta evlenmiş olup bu konuda ailemizin ve başka kişilerin hiçbir baskısı olmamıştır."

Ardından AKP'den ilk tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz." paylaşımı yaptı.

Muhalefetten de habere sert tepkiler geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir!" açıklaması yaptı.

HDP de, haberde yer alan H.K.G'nin ailesinin ve iddia edilen suçun failinin serbest bırakıldığı bilgisini sorarak konuyu TBMM'ye taşıdı.

Cumhuriyet'in haberine göre, HDP Şırnak Milletvekili ve Çocuk Komisyonu Eşsözcüsü Hüseyin Kaçmaz; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a soru önergesi yöneltti.

Kaçmaz'ın sorularından bazıları şu şekilde:

"1998 doğumlu H.K.G.’nin 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 6 yaşındayken imam nikâhı ile evlendirildiği, yıllar boyunca Kadir İstekli’nin sistematik biçimde cinsel saldırısına maruz kaldığı, H.K.G.’nın Kadir İstekli ile 13 yaşındayken nişanlandırıldığı ve 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapılarak evlendirildiği, 2012 yılında H.K.G.’ya yönelik cinsel istismarın hastanede ortaya çıktığı, 14 yaşındaki H.K.G.’nin ailesi tarafından 17 yaşında olduğunun ifade edildiği iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise bu bilgi ne zaman yargıya intikal etmiştir? İddialarla ilgili Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve cinsel şiddet faili Kadir İstekli hakkında soruşturma yürütülmüş müdür? Hiranur Vakfı’nda çalışan Mehmet Emin Marangoz ve Kadir İstekli’nin H.K.G.’nin yerine kemik testine 21 yaşındaki bir kadını soktuğu ve bu şekilde evrak düzenlendiği iddiaları doğru mudur?

"Bu iddialar doğru ise bu sebeple Marangoz ve İstekli hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmüş müdür? Bu şekilde evrak düzenleyenler kimlerdir? H.K.G.’nin beyanlarına rağmen iki yıl boyunca şikâyetle ilgili dava açılmamış olmasının sebebi nedir? Bu davanın açılmaması için kimler devreye girmiştir? Devreye giren kişiler kimlere talimat vermiştir? Bu kişiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? H.K.G.’nin 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla İstanbul Anadolu Savcılığı’na gittiği doğru mudur? Bu iddialar doğru ise söz konusu morlukların sebebi Kadir İstekli tarafından şiddete uğramak mıdır?"

İYİ Parti lideri Meral Akşener de, "Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! " açıklaması yaptı.