Çeçen lider Kadirov, 18 yaşından küçük üç oğlunu Ukrayna'daki savaşa göndereceğini açıkladı

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49 dakika önce

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri ve Putin'in yakın müttefiki Ramazan Kadirov, 14, 15 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğunun Ukrayna’ya giderek Rus birliklerine katılacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kadirov, "bir babanın oğullarına ailesini, halkını ve vatanını nasıl koruyacağını öğretmesi gerektiğini" ifade etti.

Rusya, Birleşmiş Milletler’in 18 yaşından küçüklerin korunması adına savaşta yer alamayacağına dair sözleşmenin imzacılarından.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 15 yaşından küçük çocukların savaşta yer alması da savaş suçu olarak tanımlanıyor. Ancak Rusya bu mahkemenin kararlarını tanımıyor.

Telegram uygulamasında uzun bir mesaj paylaşan Kadirov, oğullarının askeri eğitimlerinin çok daha küçük yaşlarda başladığını ve şimdi ise gerçek bir savaş tecrübesi elde etme zamanlarının geldiğini söyledi.

Kadirov’un paylaşımında, oğullarının eğitim alanında silah kullandıkları bir video da yer aldı.

Kadirov, Putin’in güçlü bir destekçisi. Aynı zamanda Çeçen birlikleri de savaşın başlangıcından bu yanan Ukrayna’da savaşa katıldı.

Ancak Kadirov, Rus birliklerinin Harkov ve Donetsk bölgelerinden çekilmesini eleştirerek, bir Rus komutanını “vasat” olarak tanımladı ve temel lojistik sıkıntılarından dolayı şikayetlerini dile getirdi.

Ayrıca Rusya’yı Ukrayna’ya karşı daha sert önlemler almaya çağıran Çeçen lider, düşük etkili nükleer silah kullanımını önermişti.

Kadirov "Şahsi fikrime göre, daha sert adımlar atılmalı; sınır bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmek ve düşük etkili nükleer silahlar kullanmak gibi" dedi.