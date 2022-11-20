Telegram gruplarında genç kızların çıplak görüntülerinin paylaşılması neden engellenemiyor?

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46 dakika önce

Y﻿usuf Özkan, Lahey

Belçika ve Hollandalı yüzlerce genç kadın, her hafta, çoklu mesajlaşma platformu Telegram kanallarında “ifşa kurbanı” oluyor.

Genellikle Belçika ve Hollandalı genç erkeklerin üye olduğu kanallarda, kadınların çıplak görüntüleri ve telefon numaraları serbestçe paylaşılıyor. Ayrıca kadınlara karşı aşağılayıcı ve nefret söylemi içeren bir dil kullanılıyor.

Bütün bunlar, hem Belçika hem de Hollanda'da ceza yasası uyarınca suç olarak kabul edilse de, Telegram'ın müdahalesi olmadığı için bir türlü engellenemiyor.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT'nin araştırmasına göre, Telegram üzerinde, onbinlerce üyeye sahip çok sayıda "ifşa grubu" bulunuyor.

Belçika ve Hollanda'dan 13 - 25 yaş arasındaki genç erkeklerden oluşan 90 bin üyeli bir grupta, çok sayıda genç kadının çıplak görüntüleri, telefon numaraları ve sosyal medya hesapları paylaşılıyor.

Çıplak görüntüler, "Kolay bir Belçikalı" gibi, erkekler tarafından kolaylıkla elde edilebileceğini ima eden başlıklarla yayınlanıyor. Erkekler, genellikle eski sevgilileri ya da tek gecelik ilişkilerinin görüntülerini paylaşıyor.

Telegram gruplarında, çıplak görüntüleri paylaşılan genç kadınların vücutlarını konu alan cinsiyetçi yorumların yanı sıra, onları aşağılayan, hakaret eden tanımlamalar da sıkça göze çarpıyor.

Erkek gruplarında, kendilerinin filme alınmasına ya da fotoğraflarının çekilmesine izin verdikleri içi kadınlar suçlanıyor. Bu nedenle de kadınların taciz edilmesi ya da şantaja uğramalarının normal olduğu savunuluyor.

Telegram gruplarında çıplak görüntülerin yanı sıra, kadınlara yönelik ayrımcı ve nefret içeren bir dil de kullanılıyor.

"﻿Telegram'dan kimseyle iletişime geçemiyoruz"

Ancak, VRT'ye göre, Telegram'ın müdahale etmemesi nedeniyle, uzun süreden beri çok sayıda grupta kadınlara yönelik aşağılayıcı paylaşımlar devam ediyor.

Belçikalı yayıncı, görüş almak için aradıkları Telegram'a bir türlü ulaşılamadığını vurguluyor.

Aynı durumdan Belçika adli makamları da yakınıyor. Anvers Savcılığı'ndan Catherine Van de Heyning, Telegram'dan kimseyle iletişime geçemediklerini söylüyor.

Başka birinin çıplak görüntülerini izinsiz olarak dağıtmanın kesinlikle suç olduğunu belirten Van de Heyning, bu durumda görüntülerin dağıtıldığı sosyal medya şirketine başvurulması gerektiğine işaret ediyor.

Belçikalı savcı, "Bu hapis ve para cezaları gerektiren bir suç. Telegram da müdahale etmezse cezalandırılabiliyor. Ancak sorun şu ki Telegram'da kimseyle iletişime geçemiyoruz. Dolayısıyla bu gruplar var olmaya devam ediyor" diyor.

Savcıya göre, Telegram'a ulaşılamadığı için, ifşa gruplarındaki kişilerin iletişim bilgilerinin toplanması da kolay olmuyor.

Bu tür suçların, "elektronik taciz" kapsamında yargılanabileceğini belirten Van den Heyning, ceza yasanın hala dijital yaşama uyarlanamaması nedeniyle bunun da yeterli sonuç vermediğini vurguluyor.

Bir kız çocuğu ya da kadının görüntülerini, şantaj yapmak, aşağılamak ya da tehdit etmek için internette paylaşmanın, hiç de masum sayılmayacak bir davranış olduğunu dile getiren savcı, yeni ceza yasasında bunların dikkate alınmasını istiyor.

Belçikalı savcı, genelde basın suçları kapsamında değerlendirildiği için, mevzuat eksikliği nedeniyle internetteki nefret söylemi konusunda da genellikle kovuşturma açılmadığına işaret ediyor.

Rus bilgisayar programcısı Pavel Durov tarafından 2013'te yaratılmış olan mesajlaşma uygulaması, T﻿elagram'ın server'ları dünya geneline yayılmış durumda ve dünyanın farklı yerlerdin de beş veri merkezi bulunuyor.