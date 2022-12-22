HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliği 'devamsızlık' gerekçesiyle düşürüldü

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



22 Aralık 2022, 16:54 +03 Güncelleme bir dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, HDP Diyarbakır Milletvekili

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in vekilliği “devamsızlık” nedeniyle düşürüldü. Kararı protesto eden HDP’liler Meclis Genel Kurulu'nu terk etti. HDP’nin Meclis'teki sandalye sayısı 56’ya indi. Daha önce “terör örgütü üyeliğiyle” suçlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmış ve 3 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulu’nda Güzel hakkında, 1 ay içinde 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle, milletvekilliğinin düşürülmesi talebini içeren Anayasa-Adalet Karma Komisyonu raporu dün görüşüldü ve Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Rüştü Tiryaki yaptı.

Tiryaki, 2014'te çekildiği söylenen, 2017'den beri ise güvenlik birimlerinin ve cumhuriyet savcılıklarının elinde olduğu iddia edilen fotoğrafların basına servis edilmesiyle Semra Güzel'in hedef gösterildiğini, “lekelenmeme hakkının” ihlal edildiğini savundu.

TBMM İçtüzüğü gereği, 24 saat geçmesi gerektiğinden, komisyon raporu bugün oylandı.

Devamsızlık nedeniyle üyeliğin düşmesi, salt çoğunluk kararıyla, yani 301 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyordu.

Yapılan elektronik oylamaya 372 milletvekilinin katıldığı katıldı.

42 ret oyuna karşın, Güzel’in milletvekilliği 330 kabul oyu ile düşürüldü.

AKP, MHP ve İYİ Parti milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullandı.

HDP milletvekilleri, Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın da katıldığı oylamadan sonra kararı protesto ederek, genel kurulu terk etti.

Oturumu yöneten Süreyya Sadi Bilgiç de birleşime ara verdi.

Önce dokunulmazlığı kaldırıldı

"Terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla hakkında fezleke düzenlenen Semra Güzel’in dokunulmazlığı 1 Mart 2022’de kaldırıldı ve yargılama yolu açıldı.

Semra Güzel, bu kararın ardından bir daha Meclis’e gelmedi. Hatta Güzel'in “yurt dışına kaçtığı” iddia edildi.

Bu sırada TBMM Başkanlığı, yıllardır uygulanmayan bir yöntemle, “yoklama” almaya başladı.