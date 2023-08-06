Pakistan’da tren raydan çıktı: En az 25 kişi hayatını kaybetti

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Aoife Walsh | BBC News

Kaynak, AFP

Pakistan’ın güneyinde bir trenin raydan çıkması sonucu en az 25 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

Hazara Ekspresi treninin birden fazla vagonu, Karaçi’den 275 kilometre uzaklıkta, Navabşah'taki Sahara durağı yakınlarında raydan çıktı.

Yaralılar çevre hastanelere götürüldü.

Pakistan’da eskimiş demiryolu altyapısı nedeniyle tren kazaları diğer ülkelere kıyasla daha yaygın.

Pakistan Demiryolları Bakanı Saad Rafiq, ilk incelemelere göre trenin normal bir hızla ilerlediğini tespit ettiklerini, kazaya neyin yol açtığını ortaya çıkarmak için bir soruşturma başlattıklarını söyledi.

Pakistan Demiryolları, en az sekiz vagonun raydan çıktığını açıkladı.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Trende mahsur kalanlar, kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı

Sosyal medyada paylaşılan videolarda bazı yolcuların devrilen vagonlardan kendi çabalarıyla çıktıkları görülüyor.

2021’de de aynı bölgede iki tren kafa kafaya çarpışmış, en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.