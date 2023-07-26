Kevin Spacey, tüm cinsel saldırı suçlamalarından aklandı

Kaynak, PA Media

26 Temmuz 2023, 17:43 +03 Güncelleme bir saat önce

Amerikan sinema oyuncusu Kevin Spacey, hakkında açılan cinsel saldırı davasında tüm suçlamalardan aklandı.

Londra’da görülen davada jüri, 2001 ve 2013 yılları arasında dört erkekle ilgili dokuz cinsel saldırı suçlamasında Spacey’i suçsuz buldu.

64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, suçlamaları reddetmiş ve daha önce de hakkında açılan söz konusu davayı "hükümsüz" olarak nitelendirmişti.

Spacey, Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararın açıklamasından sonra ağladı.

Hükmün açıklanmasıyla birlikte menajeri ve hukuk ekibine sarılan Spacey, mahkemeye teşekkür etti.

Hakkında açılan davada Spacey, cinsel saldırı, rıza olmadan cinsel ilişkiye girmeye neden olmak ve bir kişiyi cinsel birleşmeye zorlama suçlamaları yöneltilmişti.

Spacey, söz konusu suçlamaları reddetmiş ve kendisine yöneltilen iddiaları "delilik" ve "ihanet" olarak nitelemişti.

Duruşma yaklaşık dört hafta sürdü. Davada Spacey'nin yanı sıra birçok tanığın ifadesine başvuruldu.

Spacey lehine tanıklık edenler arasında Sir Elton John ve eşi David Furnish yer aldı. Çift Monaco'dan video bağlantısıyla ifade verdi.

Vakalardan üçünün Londra'da, birinin ise İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire kentinde meydana geldiği belirtildi.

40'lı yaşlarındaki şikayetçilerden bir tanesi Mart 2005'te Londra'da, 30'lu yaşlarındaki bir diğer şikayetçi Ağustos 2008'de Londra'da saldırıya uğradığını iddia etti.

30'lu yaşlarındaki üçüncü şikayetçi ise Nisan 2013'te Gloucestireshire'de saldırıya uğradığını savundu.

Kaynak, Julia Quenzler - BBC Fotoğraf altı yazısı, 13 Temmuz'daki duruşmadan bir çizim

Yargıç Mark Wall, jüri değerlendirmesinin 12 saat 26 dakika sürdüğünü söyledi.

Seven, LA Confidential, American Beauty ve Baby Driver gibi filmlerde ve Netflix yapımı House of Cards dizindeki rolleriyle tanınan Kevin Spacey'e yönelik cinsel taciz suçlamaları Ekim 2017'de, Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 14 yaşındayken, 26 yaşındaki Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Spacey ise hatırlamadığını söylemiş, "uygunsuz davranışından" dolayı özür dilemişti.

Spacey, suçlamaların ardından eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklamış, ancak davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti.

Ünlü aktör hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası, House of Cards dizisiyle ilgili sözleşmesinin ihlali nedeniyle dizinin yapımcı şirketi MRC'ye yaklaşık 31 milyon dolar tazminat ödeyeceği ortaya çıkmıştı.

Spacey, bu dönemde House of Cards dizisinin setinde kaba yorumlar yapmak ve genç set çalışanlarına izinsiz dokunmakla suçlanıyordu.

MRC ve dizinin yayımlandığı Netflix, Spacey'i önce setten kovmuş sonra da dizinin kadrosundan çıkarmıştı.