S﻿uudi Arabistan'da "Umre ziyaretini Kraliçe'ye adayan" bir kişi tutuklandı

Kaynak, Twitter

27 dakika önce

S﻿uudi Arabistan'da Umre ibadetini Kraliçe Elizabeth'in ruhuna adadığını söyleyen bir kişi tutuklandı.

Y﻿emen vatandaşı olduğu kaydedilen kişi bu anmayı sosyal medyada paylaştı.

O﻿luşan tepki sonrası bu kişi yakalanarak tutuklandı.

S﻿uudi Arabistan yetkililerinin, Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Caminin güvenlik görevlileri, Ulu Camii içinde bir pankart taşıyarak kuralları ve Umre düzenini ihlâl eden Yemen vatandaşı bir kişiyi tutukladı" ifadelerine yer verildi.

S﻿uudi Arabistan'da oturma izni bulunan bu kişinin yargı önüne çıkarıldığı da bu açıklamayla teyit edilmiş oldu.

T﻿utuklanan kişinin İhram kıyafetleri içindeki videosu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Videoda bu kişinin elinde görülen pankartta "Kraliçe 2. Elizabeth'in ruhu için Umre, Allah'tan O'nu cennetine kabul etmesini istiyoruz" yazıyordu.

'Dini ritüelleri hiçe sayma' suçlaması

S﻿osyal medya platformlarında çok sayıda öfkeli mesaj paylaşan kullanıcılar, kısa sürede Arrest_Theimmoral (Ahlaksızı Tutukla) etiketini paylaşarak çok sayıda tweet paylaştı.

U﻿lu Camii ve Mescid-i Nebevi'den sorumlu Şeyh Abdül Rahman bin Abdülaziz Al Sudais, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kutsal camilerin sadece Allah'a ibadet etme mekanlarını olduğunu, slogan veya pankart taşımanın kuralları ve talimatları ihlâl etmek anlamına geldiğini" söyledi.

A﻿l Sudais, "Bu camilerin kutsal olduğunu ve ona göre davranmak gerektiğini" belirtirken ibadetin de slogan atmadan, "gerçek İslami davranışın dışında herhangi bir ifade kullanmadan" yapılması gerektiğini savundu.

İ﻿fade özgürlüğü tartışması

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, her ne kadar tutuklanan kişinin "çok yanlış bir harekette bulunduğunu düşünseler de" konunun bu şekilde ele alınmaması gerektiğini savundu. Bu kullanıcılar meselenin ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiği; bu kişinin tutuklanmaması gerektiğine yönelik mesajlar paylaştı.

B﻿azı kullanıcılar da bu kişinin yaptıklarından dini olarak zaten sorumlu tutulacağını ama bunun kişisel bir tercih olduğunu savundu; bunun cezasının tutuklanmak olmaması gerektiğini yazdı.

Kraliçe'yle ilgili yanlış bilgilerin kurbanı mı?

B﻿azı kullanıcılar ise Yemen vatandaşı bu kişinin Umre ibadetini Kraliçe'ye adamasının "çok haklı bir davranış" olduğunu savunuyor.

Bunu da İngiliz kraliyet ailesinin kökenlerinin Muhammed Peygamber'in ailesine dayandığını iddia eden, doğruluğu kanıtlanmamış ancak bazı kişiler arasında yayılmış bir 'araştırma'ya bağlıyorlar.

Bazı kişiler de Yemenli tutuklunun "Mısır'ın Başmüftüsü Ali Gomaa'dan gelen bir fetvanın ve Kraliçe'nin Müslüman olarak öldüğünü iddia eden yalan haberlerin kurbanı olduğunu" savunuyor.

B﻿undan birkaç yıl önce Şeyh Ali Gomaa, İngiliz Kraliyet ailesinin kökenlerinin Muhammed Peygamber'e dayandığını iddia etmişti. Böyle bir araştırma olduğuna dair iddialar da ondan sonra yayılmıştı.