Çin, ülke dışından gelenlere karantina zorunluluğunu kaldırdı

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20 dakika önce

Çin, Covid-19 salgını nedeniyle ülke dışından gelenlere konulan seyahat kısıtlamalarını Mart 2020’den bu yana ilk kez kaldırdı.

Böylece ülkeye giren ziyaretçiler karantinaya girmeyecek. Ancak hala son 48 saatte yapılmış bir negatif Covid testi sunma zorunluluğu sürecek.

Karar, ailelerini görmek isteyenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hong Kong’ta 400 bin kişinin önümüzdeki haftalarda Çin anakarasına gitmesi bekleniyor. Başkent Pekin ile Şiamen gibi kentlere giden uçaklarda uzun kuyruklar oluştu.

Reuters’a konuşan bir kadın anne ve babasını yıllardır görmediğini ve birine bağırsak kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Sınırların yeniden açılması, Ay takvimi yeni yılı olan “chun yun” ile aynı döneme denk geldi. Pandemiden önce bu dönem, insanların aileleriyle buluşmak için yaptığı dünyadaki en büyük seyahatti.

Bu yıl Ay takvimi yeni yılında, iki milyar yolculuk yapılması bekleniyor.

Çin, son üç yıldır dünyanın en sıkı Covid politikalarını uyguladı. Birçok kapanmaya gidilirken, sık sık test olma gerekliliği ülke ekonomisi üzerinde büyük bir olumsuz etki yarattı.

Sincan’daki yüksek katlı bir binada 10 kişinin yanarak ölmesiyle tetiklenen büyük protestoların ardından, hükümet kısıtlamaları gevşetti.

Ülkenin sıfır Covid politikasını terk etmesinden bu yana hastaneler ve krematoryumlarda büyük bir yoğunluk yaşandığı bildiriliyor. Ancak yönetim, vaka sayılarını yayımlamayı bıraktı ve Cumartesi günü sadece iki ölüm kayıtlara geçti.

Hükümetin Covid politikasını eleştiren 1000’den fazla sosyal medya hesabı da kapatıldı.