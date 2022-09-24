Cumhurbaşkanı Erdoğan Altılı Masa için “Amaçları Türkiye’yi yeniden bağımlı hale getirmek” dedi

Kaynak, Getty Images

bir saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da yaptığı konuşmada Türkiye’nin özellikle Ukrayna işgalinde oynadığı rolü öne çıkardı ve Altılı Masa’yı hedef aldı.

Erdoğan, muhalefetin amacının Türkiye’yi “güç odaklarına yeniden bağımlı hale getirmek” olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı, ”Bunlar her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Başka bir şey yok." dedi.

Adaylık tartışmalarının odağındaki Altılı Masa 2 Ekim’de ikinci tur görüşmelere başlayacak.

Erdoğan, 2023 seçimini sık sık andığı konuşmasında ülkenin dış politika adımlarını öne çıkardı.

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı tahıl koridoru, esir takası gibi başlıkları gündeme getirdi:

“Rusya-Ukrayna arasında savaş var. Tarım, tahıl koridorunda 4 milyon tonun üzerinde tahılı Karadeniz'den alıp, dünyaya dağıtan ülke hangi ülke? Sadece bu mu? Esirlerin takasını, 200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Aldık ve takası yapıp, ülkelerine gönderilmesi gereken yerlere elhamdülillah biz gönderdik.

“Şu anda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri, dünya evelallah bizleri konuşuyor. Küresel krizlere rağmen bu işi Rabbimin lütfuyla başardık. Dertli olmayandan bir şey olmaz. Biz dertliyiz. Bizim derdimizde millet var. Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Yetmez bir de üstüne bunları çözmek için gereken mücadele, enerji, birikimine, dirayetine sahip olacaksınız. Ülkenin ve milletin her meselesini çözecek program, plan, beceri ve sabra sahip çıkacaksınız.”

Cumhurbaşkanı, muhalefetin küresel ekonomik krizin etkilerine umutlarını bağladığını da savundu.

Erdoğan yolların araçlar ve tırlarla dolu olmasının da “ekonomik canlılığı” gösterdiğini söyledi.

20 yıllık iktidarının en kritik seçimlerine hazırlanan AKP, seçim stratejisini “dış politikada zafer, ekonomide iyileşme” ve “6’lı masayı yıpratma” stratejisi üzerine kuruyor.