Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, La Liga'daki başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör Jorge Sampaoli’nin görevine son verdi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe’yi eleyen Sevilla, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli’nin görevine son verdi.
Sevilla yönetimi, karara gerekçe olarak, "İspanya'da küme düşme olasılığını" gösterdi.
La Liga'da son yedi maçın beşini kaybeden Sevilla, 26 maçta 28 puanla düşme hattının yalnızca iki puan üstünde yer alıyor.
Sevilla ligdeki son maçında Getafe'ye 2-0 yenilmiş, Getafe’nin ikinci golünü milli futbolcu Enes Ünal atmıştı.
Sevilla, milli maç arasının ardından 1 Nisan’da ligde aynı puanı paylaştığı Cadiz’le karşılaşacak.
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Fenerbahçe karşısında evinde oynadığı ilk maçı 2-0 kazanan Sevilla, geçen hafta Kadıköy’de 1-0 yenilmesine karşın tur atlamıştı.
Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde İngiltere Premier Ligi'nde üçüncü sıradsa bulunan Manchester United ile karşılaşacak.
İspanyol takımının ligde üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası Sampaoli’nin geleceği sorgulanıyordu.
Sevilla’daki görevine Ekim 2022’de başlayan Sampaoli, takımıyla çıktığı 31 maçta 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ve altı beraberlik aldı.
İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui'nin yerine Sevilla'daki görevine başlayan Sampaoli, daha önce Arjantin ve Şili milli takımlarını da çalıştırmıştı.