Türkiye-Rusya ilişkileri: Bir dönemin sonu mu?

14 Temmuz 2023, 20:35 +03 Güncelleme bir saat önce

Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından Rusya, Batı dünyası tarafından tecrit edildi. Enerji anlaşmalarının feshiyle, yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Bu sürede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e NATO'da “Dostum” diye hitap eden tek kişi vardı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Ama geçtiğimiz günlerde Erdoğan ve Putin arasındaki “özel ilişki” üst üste ağır darbeler aldı.

Son hamle Türkiye’nin, Litvanya’nın Vilnius kentinde yaptığı beklenmedik U-dönüşüydü. Aylardır İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkan Ankara, sürpriz şekilde vetosunu kaldırdı.

Erdoğan zirvenin başlamasından yalnızca dört gün önce de Ukrayna Cumhurbaşkanı lideri Volodimir Zelensky’i Türkiye’de ağırlamış ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine destek vermişti.

Kremlin’in tepkisini çeken asıl gelişme ise bundan sonra gelmiş, Türkiye kendi topraklarında tutulan, Rusya’nın "savaş suçluları" olduğunu öne sürdüğü, Ukrayna'nın ise Mariupol kentini savunması nedeniyle baş tacı ettiği Azov Taburu'ndan beş komutanı Ukrayna’ya iade etmişti. Komutanlar Zelensky tarafından kahramanlar gibi karşılanmıştı.

Moskova’yı tedirgin eden tüm bu gelişmeler ne anlama geliyor? Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir dönemin sonuna mı gelindi?

Haber-Video: Selin Girit