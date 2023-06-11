AB düzensiz göçü önlemesi için Tunus’a 900 milyon euro önerdi

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

29 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), düzensiz göçün önlenmesi amacıyla 2016 yılında Türkiye ile imzaladığı Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması’nın bir benzerini Tunus’a önerdi.

AB yönetimi, sınır güvenliğini iyileştirme ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmesi karşılığında Tunus’a yüzlerce milyon euroluk yardım ve yatırım taahhüdünde bulundu.

AB ülkeleri, düzensiz göçün önlenmesinin yanı sıra Tunuslu olmasalar bile Avrupa’dan geri gönderilen göçmenlerin kabul edilmesini istiyorlar.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın bir benzerini ele almak için Pazar günü Tunus’a gitti. İki lidere, Salı günü Tunus’tan dönen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de katıldı.

Meloni ve Rutte, Mart ayında, Avrupa’ya düzensiz göçün önlenmesi için Kuzey Afrika ülkeleri ile “yeni bir Türkiye anlaşması yapılması” konusunda anlaşmıştı.

Üç lider, Tunus Devlet Başkanı Kais Saied ile yaptıkları görüşmede, Avrupa’ya mülteci akınının önlenmesi karşılığında AB’nin ülkede büyük finansal yatırımlar yapacağı vaadinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzensiz göçün önlenmesine ilişkin anlaşma karşılığında Tunus'a toplam 900 milyon euroluk uzun vadeli mali destek sağlanacağını açıkladı.

Ekonomik kalkınma için kısa vadede Brüksel'den Tunus’a 150 milyon euro gönderilecek.

Bu destek, kötü durumda olan Tunus ekonomisinin iyileştirmesi amacıyla ticaret ve enerji yatırımları için kullanılacak.

AB, göç anlaşmasının imzalanması durumunda, genç Tunus vatandaşlarına da Avrupa'da çalışma ve okuma fırsatı verilmesini vadetti.

Anlaşma kapsamında Tunus’a insan kaçakçılığıyla mücadele için de mali yardımda bulunulacak.

Bütün bunlara ek olarak Tunus’a, sınır kontrolü, kurtarma operasyonları ve düzensiz göçmenlerin geri kabulü için 100 milyon euroluk bir destek sağlanacak.

Ayrıca Uluslararası Para Fonu'na (IMF) kredi başvurusunda bulunan Tunus'a Roma hükümeti ve Brüksel yönetimi yardım edecek.

AB liderlerinin ziyaretinde henüz bir anlaşmaya varılmadı. Tunus yönetimi, AB tarafından önerilen anlaşmayı gözden geçirerek, kararını bildirecek.

Ancak hem Tunus Devlet Başkanı Saied hem AB liderleri, "mükemmel bir görüşme yaptıklarını” dile getirdi.

İtalya Başbakanı Meloni, ziyareti "Tunus ve AB tarihinde yeni bir sayfa" olarak değerlendirdi.

Tunus, AB’ye göre. 2016'daki geri kabul anlaşması öncesindeki Türkiye gibi Avrupa'ya gitmek isteyenler için önemli bir geçiş ülkesi.

Bu yıl İtalya'ya gelen göçmenlerin yarısı teknelerle Tunus’tan yola çıktı. Ocak ve Haziran ayları arasında yaklaşık 50 bin kişi Tunus’tan İtalya’ya geçti.

Tunus lideri Saied, daha önce ülkesinin "Avrupa’nın sınır muhafızı olmak istemediğini" söylemişti.