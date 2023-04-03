Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi oluyor

İsveç de aynı anda NATO başvurusu yaptı, ancak Türkiye bu başvuruyu benzer şikayetlerle engelliyor.

Stoltenberg Brüksel'de yaptığı açıklamada "Burada, NATO genel merkezinde ilk kez hem kuzeyin hem de bir bütün olarak NATO'nun güvenliği için Finlandiya bayrağını dalgalandıracağız. Bunun sonucunda İsveç de daha güvenli olacak" dedi.