Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi oluyor
NATO Genel Sektereri Jens Stoltenrberg, Finlandiya'nın Salı günü ittifakın 31'inci üye ülkesi olacağını duyurdu.
Helsinki'nin ittifaka giriş başvurusu, Ukrayna'nın Finlandiya'nın uzun bir kara sınırı paylaştığı Rusya tarafından işgali sonrası gündeme gelmişti.
Türkiye daha sonra başvuru sürecini geciktirkmiş ve Finlandiya'nın "teröristlere" destek verdiğinden şikayetçi olmuştu.
İsveç de aynı anda NATO başvurusu yaptı, ancak Türkiye bu başvuruyu benzer şikayetlerle engelliyor.
NATO'nun yeni üye alabilmesi için mevcut tüm üyelerin onay vermesi gerekiyor.
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Stoltenberg Brüksel'de yaptığı açıklamada "Burada, NATO genel merkezinde ilk kez hem kuzeyin hem de bir bütün olarak NATO'nun güvenliği için Finlandiya bayrağını dalgalandıracağız. Bunun sonucunda İsveç de daha güvenli olacak" dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Brüksel'e giderek NATO karargahında düzenlenecek törene katılacağı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Finlandiya, Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılım belgesini 4 Nisan Salı günü NATO Dışişleri Bakanları toplantısı başlamadan önce Brüksel'de ABD hükümetine teslim edecek.
"Belgeyi Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto teslim edecek. Finlandiya'nın NATO üyeliğini kutlayan bayrak çekme töreni, katılım belgesinin tevdi edilmesinin ardından NATO karargahında gerçekleştirilecek."