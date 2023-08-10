Hollanda’da bir lüks yolcu gemisi daha sığınmacılar için barınma merkezi oluyor

Kaynak, Getty Images

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Muhabir

Bildirdiği yer Lahey

35 dakika önce

Hollanda bir lüks yolcu gemisinin daha sığınmacılar için barınma merkezine dönüştürüldüğü açıklandı.

Ülkedeki barınma sorunu nedeniyle oturma hakkı verilen 300 sığınmacı, Ocean Majesty adlı lüks yolcu gemisine yerleştirecek.

Ancak gemideki yüzme havuzu, alışveriş merkezi ve barlar mültecilere kapalı olacak.

Hükümet, Ukrayna’da geçici oturma izni olan ancak savaş nedeniyle bu ülkeden kaçarak Hollanda’ya gelen üçüncü ülke vatandaşlarını da sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Hollanda’da son yıllarda, sosyal konutların talebi karşılayamaması nedeniyle çok sayıda sığınmacı iltica merkezlerinde kalıyor.

Ülkeye yeni gelen mülteci sayısının da sürekli artması nedeniyle, sığınma merkezlerinde ciddi bir kriz yaşanıyor.

Bu nedenle hükümet, sığınma başvurusu kabul edilen kişilerin, geçici olarak lüks yolcu gemilerinde barındırılmasına karar verdi.

Oturma izni verilen 300 yeni sığınmacıya ev sahipliği yapacak olan Ocean Majesty adlı yolcu yolcu gemisi, Amsterdam yakınlarındaki Velsen limanına demirledi.

Sığınmacı Kabul Merkezi Ajansı’na (COA) göre, gemi Ağustos ayı sonundan itibaren sığınmacıları kabul etmeye başlayacak.

Toplam 300 sığınmacının barınacağı lüks yolcu gemisi, 2024 yılı sonuna kadar Velsen limanında demirli olacak.

Yaklaşık 50 yaşında olan 135 metre uzunluğundaki Ocean Majesty adlı gemi, çoğunlukla Alman turistlere hizmet veriyordu.

Yüzme havuzu, barlar ve alış veriş merkezi gibi çok sayıda lükse sahip gemide, bu olanaklar, sığınmacılar için geçerli olmayacak.

COA sözcüsü, lüks altyapının kapatılacağını vurgulayarak, "Burası bir tatil beldesi değil. Kabul merkezlerinin dolu olması nedeniyle konaklama yeri" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2022'de bu amaçla hizmete alınan Silja Europa

Daha önce de Silja Europe adlı 200 metre uzunluğunda ve 12 katlı yolcu gemisine bin 200 sığınmacı yerleştirilmişti.

Geçen sonbaharda Velsen limanına demirleyen gemiye, yerel halkın tepkisi nedeniyle 1 Mart 2023’e kadar izin verilmişti.

Silja Europe, 1 Temmuz'dan bu yana geçici olarak Rotterdam’daki Merwehaven limanına demirledi.

Rotterdam Belediyedi, bin 500 kişi kapasiteli geminin, 1,5 yıl boyunca burada kalacağını bildirdi.

Gemide, Rotterdam'da sığınma izni verilen bin kişi ile diğer gölgelerde sığınma hakkı alan 500 kişi barınacak.

Ülkedeki nüfus artışı göz önüne alındığında 2030 yılına kadar 835 bin konutun yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Ukrayna’dan gelen üçüncü ülke vatandaşları sınır dışı edilecek

Hollanda hükümet, Ukrayna’da geçici oturma izni olan ancak savaş nedeniyle bu ülkeden kaçarak Hollanda’ya gelen üçüncü ülke vatandaşları da, Eylül ayından itibaren sınır dışı edilecek.

Hollanda’da düşen hükümetin aldığı bu karar, Rotterdam Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

Hollanda hükümeti, Ukraynalı sığınmacılarla birlikte, bu ülkede geçici oturma izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının da “geçici koruma hakkı” tanımıştı.

Hükümet, çoğunlukla Suriyeliler ve Avrupa dışındaki ülkelerden çalışmak veya okumak için Ukrayna’ya gelenlerden oluşan bu kişilerin geçici koruma statüsünün Eylül ayından itibaren kaldırılmasını kararlaştırdı.

Ukrayna'dan kaçan bir Tanzanya vatandaşının, bu karar karşı açtığı davada Rotterdam Mahkemesi, hükümeti haklı buldu.

Yaklaşık 2 bin 300 üçüncü ülke vatandaşının Eylül ayından itibaren kendi ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.

Ukrayna’dan kaçtıktan sonra Hollanda’ya sığınma talebinde bulunan vatansız ya da Ukrayna’da süresiz oturma iznine sahip 500 kişinin durumu ise, başvuru sürecinin sonunda belli olacak.