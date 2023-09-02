X, isteyen kullanıcıların biyometrik verilerini, iş ve eğitim geçmişini toplayacak: Bu politika kullanıcılar için sorun doğurur mu?

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Yazan, Chris Vallance

Unvan, Teknoloji muhabiri, BBC

bir saat önce

Eskiden Twitter olarak bilinen X, gizlilik politikasının güncellenmesi çerçevesinde kullanıcılarına ait yüz fotoğrafı gibi biyometrik verileri toplayacak. Bunun dışında kullanıcıların eğitim ve iş bilgilerinin de “istihdam fırsatları sunma amacıyla” toplanabileceği kaydediliyor.

X'in işe alım hizmetleri sunmak isteyebileceğine dair bir süredir spekülasyonlar yapılıyordu.

Basına yansıyan haberlere göre milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahip olduğu X Corp, Mayıs ayında Laskie adında bir teknoloji işe alım hizmeti satın aldı. Musk böylece, o zamanki adıyla Twitter'ı geçen yıl 44 milyar dolara satın almasından bu yana ilk kez bir şirketi devraldı.

Yeni gizlilik politikası 29 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Şirketin yeni politikasında, "Sizin için potansiyel işler önermek, bir işe başvurduğunuzda iş verenlerle paylaşmak, işe alım yapan kişilerin potansiyel adaylar bulmasını sağlamak ve size daha anlamlı reklamlar göstermek için kişisel bilgilerinizi (istihdam geçmişiniz, eğitim geçmişiniz, istihdam tercihleriniz, yetenekleriniz, iş arama faaliyetleriniz gibi) toplayabilir ve kullanabiliriz" deniliyor.

Bu politika kullanıcılar için sorun doğurur mu?

St Louis'deki Washington Üniversitesi'nde veri bilimi uygulamaları profesörü Liberty Vittert, bu adımın X'in "kullanıcılar için daha hedef odaklı ve bireysel deneyimler yaratma” ve LinkedIn gibi rakip platformlar oluşturma girişimiyle uyumlu olduğunu söyledi.

Ancak Vittert, bu değişimin kullanıcıların "kesinlikle dikkatli olması gereken" bir durum olduğunu belirtiyor. Vittert’a göre işverenler işe alım öncesinde tweet'ler, retweet’ler veya takip edilen hesaplara bakarak, bunu amacı dışında kullanabilir.

Teknoloji etiği araştırmacısı Dr. Stephanie Hare, bu adımın "sizin rızanızla da olsa çok büyük bir veri toplama işlemi olduğunu" söylüyor ve zorunlu tutulmadığından bu adımın kullanıcıların sivil özgürlükleri açısından rahatsız edici olduğunu düşünmüyor.

X'e göre, bir kişinin yüz taraması veya parmak izi gibi fiziksel özelliklerine ilişkin verileri kapsayan bir terim olan biyometrik verilerin toplanması, X Premium kullanıcıları için.

Şirket yeni politikası hakkında ne dedi?

Şirket BBC'ye yaptığı açıklamada, "X, bir doğrulama katmanı eklemek için resmi kimliklerini bir özçekimle birlikte sağlama seçeneği sunacak. Biyometrik veriler eşleştirme amacıyla hem kimlik kartından hem de özçekimden çekilebilir. Bu, kullanıcıların tercih etmeleri halinde resmi kimliklerini işleyerek, bir hesabın o kişiye ait olduğunu teyit etmemize yardımcı olacak. Bu, başka bir kişinin kimliğine bürünme girişimleriyle mücadelede de platforma yardımcı olacak ve platformu daha güvenli hale getirecek” ifadelerine yer verdi.

Musk ayrıca X'in kullanıcılara görüntülü ve sesli arama yapma seçeneği sunma planlarını da yineledi. Özelliğin "iOS, Android, Mac ve PC'de çalıştığını" ve telefon numarasına gerek olmayacağını söyledi.

Musk, ”X etkili bir küresel adres defteridir” iddiasında bulundu.

Ancak yeni arama özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair tarih verilmedi.