Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 küresel acil durumu sona erdi

Kaynak, Reuters

45 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19'un sağlık açısından artık "küresel bir acil durumu" teşkil etmediğini açıkladı.

Açıklama pandeminin bitişine dair büyük bir adım olarak görülüyor.

Ghebreyesus, "Dün Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve küresel halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Bu tavsiyeyi kabul ettim. Bu nedenle büyük bir umutla Covid-19 küresel acil durumunun bittiğini ilan ediyorum." dedi.

DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, resmi rakamlara göre salgında en az yedi milyon insanın öldüğünü söyledi. Ancak gerçek sayının bunun yaklaşık üç katı, yani 20 milyona yakın olduğunu belirtti ve virüsün önemli bir tehdit olmaya devam ettiği konusunda uyardı.

Yetkililer, virüsün ölüm oranının Ocak 2021'de zirvede olduğu haftalık 100 bin seviyesinden inerek 24 Nisan'da haftalık 3 bin 500 seviyesine yaklaştığını belirtti.

WHO virüse karşı en yüksek alarm seviyesini üç yıl önce ilan etmişti.

WHO, en yüksek alarm seviyesinin kaldırılmasının virüsle ilgili tehlikenin bittiği anlamına gelmediği konusunda uyardı ve durum değişirse acil durumun yeniden ilan edilebileceğini açıkladı.

WHO'nun sağlık acil durumları programından Dr Mike Ryan, tehdidin hâlâ mevcut olduğunu belirtti:

"Virüsün yayılmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu, pandemiler tarihinde yinelenen bir olaydır.

"1918 pandemisinin (İspanyol gribi) son varyantlarının ortadan kalkması onlarca yıl almıştı.