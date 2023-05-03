Europol’den İtalyan mafya örgütü 'Ndrangheta'ya büyük operasyon: 10 ülkede 132 kişi gözaltına alındı

3 Mayıs 2023, 14:09 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

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Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), dünyanın en büyük ve en güçlü mafya örgütlerinden biri olan İtalya merkezli 'Ndrangheta'ya karşı geniş çaplı operasyon başlattı.

10 ayrı ülkede 2 bin 770 polisin katıldığı operasyonlarda şu ana kadar toplam 132 kişi gözaltına alındı.

Cuma günü, İtalya’nın en çok aranan suçlularından biri olan 'Ndrangheta' lideri Pasquale Bonavota’nın Cenova’da bir kilisede tutuklanmasının ardından, Europol, örgüte yönelik “Euroka Operasyonu” için düğmeye bastı.

Lahey’deki Europol genel merkezi tarafından yönetilen operasyon kapsamında Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, Romanya, Slovenya, Portekiz, Brezilya ve Panama'da birçok noktaya baskınlar düzenlendi.

Soruşturma, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama ve şiddet olayları başta olmak üzere, suç örgütü üyelerinin karıştığı suçları kapsıyor. Europol’e göre, Avrupa'daki kokain ticaretinin büyük bölümünden 'Ndrangheta sorumlu.

Belçika yargısına göre, "Calabria mafyasına karşı düzenlemiş şimdiye kadarki en büyük operasyon" kapsamında Almanya’da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyonun odak noktalarından biri olan Almanya'nın Kuzey Ren - Vestfalya eyaletinde 50’den fazla ev ve iş yeri arandı ve 15 kişi tutuklandı.

Rheinland-Pfalz, Bavyera ve Thüringen'de de eş zamanlı operasyonlar sonucu 15’den fazla kişi gözaltına alındı.

Rheinland - Pfalz eyaleti yetkilileri, Europol’un yerel otoritelerle birlikte düzenlediği operasyonla mafyaya ciddi bir darbe indirildiğini bildirdi.

Belçika'da da, Genk, Maasmechelen ve Hasselt'te 25 noktaya polis tarafından baskın düzenlendi.

Federal savcılıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, 4 lüks otomobil ile çeşitli silah ve 60 bin euro nakit para ele geçirildi.

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İtalya'da 108 kişi gözaltında

İtalya polisi tarafından bu ülkede ‘Ndrangheta üyelerine yönelik operasyonlarda da 108 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Euroka operasyonu kapsamında Çarşamba sabahı Fransa, Portekiz, Romanya, Slovenya ve İspanya'da da el zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Europol’den yapılan açılmaya göre, suç örgütü, İtalya'nın Reggio Calabria eyaletinde bulunan San Luca kasabasında bulunan birkaç güçlü 'Ndrangheta ailesi tarafından yönetiliyor.

Bu ailelerden bazıları, 2007'deki Almanya Duisburg katliamı ve “San Luca kan davası” gibi, İtalya'da ve ülke dışında kitlesel silahlı saldırılarla sonuçlanan şiddet olaylarına karıştı.

Suç örgütü üyeleri, uyuşturucu ve ateşli silah kaçakçılığı, yasadışı ateşli silah bulundurma, kara para aklama, sahte varlık kaydı, vergi kaçakçılığı gibi çok sayıda suça karıştı. Mafya üyeleri, Avrupa’nın en çok aranan bazı suçlularına yardım ve yataklık etti.

Europol’e göre, ‘Ndrangheta üyeleri, Güney Amerika'dan Avrupa'ya ve Avustralya'ya yönelik uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir role sahip.

Güvenlik güçleri, mafya örgütünün Kolombiyalı organize suç grubu “Gulf Clan” ve Ekvador'da ve birçok Avrupa Ülkesinde faaliyet gösteren Arnavutça konuşan bir suç grubuyla ortak çalıştığını saptadı.

'Ndrangheta’nın Pakistan'dan Güney Amerika'ya uluslararası ateşli silah kaçakçılığına karışmış suç örgütü Primeiro Comando da Capital’e (PCC), kokain sevkiyatı karşılığında silah sağladığı da belirlendi.

Europol, Belçika, Almanya, İtalya, Portekiz, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'da büyük yatırımlara sahip kapsamlı bir küresel kara para aklama sistemindeki para akışını izledi.