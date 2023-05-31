İskoçya'da bir şato 30 bin sterline satışa çıkarıldı: 'Yenileme masrafları 12 milyon sterlini bulabilir'

Kaynak, BROUGH LODGE TRUST

31 Mayıs 2023, 11:54 +03 Güncelleme bir dakika önce

İskoçya’nın Shetland Adası'nda bulunan bir şato 30 bin sterline satışa çıkarıldı.

“Brough Lodge” adındaki 200 yıllık şato, kuleleri, avlusu ve duvarlarla çevrili bahçeleri olan 40 dönümlük bir arazi içerisinde yer alıyor.

Ancak yatırımcılar şatonun bir konaklama tesisine dönüştürülmesi için yenileme masraflarının 12 milyon sterlini bulabileceğini düşünüyor.

Şato ile aynı isme sahip emlak şirketi, tarihi 1820 yılına kadar uzanan mevcut binanın korunmasının yanı sıra dünya çapında bir tesis yaratmak üzere 24 yatak odası ve bir restoran oluşturmak için girişimcilere çağrıda bulundu.

Shetland takımadasının kuzeydoğusunda yer alan Fetlar Adası'ndaki ulusal öneme sahip yapı, A kategorisinde korumaya sahip.

Kaynak, BROUGH LODGE TRUST

Arthur Nicholson isimli bir tüccarın Fransa, İsviçre ve İtalya’da dolaşırken gördüğü yapılardan ilhamla inşa ettirdiği yapı, son olarak Lady Nicholson'ın taşındığı 1980'lerden beri boş duruyor.

Adada ise sadece 61 kişi yaşıyor.

Nicholson ailesinin son varisi olan Olive Borland, şatonun mülkiyetini 2007 yılında Brough Lodge Trust isimli şirkete devretti.

Şirket, devir işlemlerinden sonra çatı tamiratı için 500 bin sterlinden fazla harcama yaptı.

Kaynak, BROUGH LODGE TRUST Fotoğraf altı yazısı, Emlak şirketi, şatonun dönüşümüyle birlikte adaya turist çekilebileceğini düşünüyor

Şatonun satış fiyatı ise 30 bin sterlin olarak belirlendi. Bu, İskoçya’da yaklaşık 200 bin sterlin olarak hesaplanan bir evin ortalama satış fiyatından çok daha düşük bir meblağ.

Ancak şirket, şatoyu satın alacak kişinin hazırlanan planlar doğrultusunda tüm iyileştirmeleri yapması için 12 milyon sterlinden fazla harcayacağını tahmin ediyor.

Şirket bunun için hazırlanan planın, binanın tarihi karakterini koruyacağını söylüyor.

Brough Lodge Trust, şatonun satışından elde edilen gelirin çocuklar için el örgüsü eğitimine harcanacağını belirtiyor.