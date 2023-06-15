Yunanistan'da en az 78 göçmenin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin kaybolduğu tekne kazası hakkında neler biliniyor?

Kaynak, Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı

15 Haziran 2023, 13:37 +03 Güncelleme bir saat önce

Stelyo Berberakis - Atina

İtalya’ya gitmek için Libya kıyılarından denize açılan içi göçmen dolu bir tekne dün Yunanistan'ın güneybatısındaki Pilos açıklarında battı. Teknede 750 göçmen vardı. Şu ana kadar denizden 78 kişinin cesetleri çıkarıldı, 104 kişi kurtarıldı. Yüzlerce kişi ise kayıp. Yunanistan'da 3 gün yas ilan edildi.

Teknedeki Afganistan, Pakistan, Suriye, Mısır ve Filistin kökenli göçmenlerin çoğunun 20'li yaşlardaki erkekler olduğu sanılıyor.

Teknede 100 kadar çocuk olduğu bildiriliyor.

Kaptan ve mürettebat, motoru bozulan tekneyi bir botla terk etti.

Yunanistan Liman Müdürlüğü, bölgeye kurtarma gemileri ve helikopterler gönderdi.

Teknenin bulunması için bölgede seyreden ticaret gemileri de seferber edildi.

Yunan makamları önce teknenin yerini tespit etti, daha sonra teknedekilerle irtibata geçti.

Teknedekiler, “su ve yiyecek dışına bir şeye ihtiyaçları olmadığını, İtalya’ya ilerlemek istediklerini” bildirdi.

Ancak tekne dün alabora oldu ve yerel saatle 02:04'te battı.

Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pilos Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlk belirtilere göre, teknede kapasitesinin çok üzerinde yolcunun olduğu ve göçmenlerin güverteye yığıldıkları tespit edildi.

Faslı aktivist Nawal Sufi Facebook hesabında yaptığı açıklamada, "Tekne batmadan önce göçmenlerle telefonda konuştum. Kaptan, gerçekten motoru bozulunca tekneyi terk etmiş. Teknedekiler büyük bir panik yaşamış. Tekneyi nasıl kullanacaklarını bilemedikleri için acil yardıma ihtiyaç duymuşlar ve bu çağrılarını İtalya, Yunanistan ve Malta makamlarına bildirmişler" dedi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve hangi ülke vatandaşı oldukları açıklanmadı.

Kurtarılanlar Kalamata kentine götürüldü ve çoğu hastanede tedavi görüyor.

Yunanistan Devlet Televizyonu (ERT), kaza sonrası Kalamata'da 3 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını ve bu kişilerin sorgulandıklarını açıkladı.

Olay, Yunanistan'ın tarihindeki en büyük göçmen teknesi kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.