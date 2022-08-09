Serena Williams tenisi bırakacağını açıkladı

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20 dakika önce

Ünlü tenisçi Serena Williams, bu ayın sonunda yapılacak ABD Açık Tenis Turnuvası'nın ardından tenisten "uzaklaşacağını" söyleyerek emekli olmaya karar verdiğine işaret etti.

23 kez Grand Slam kazanan Williams, "emeklilik" ifadesinden hoşlanmadığını, daha ziyade hayatında önemli olan farklı şeylere yöneldiğini söyledi.

Dünyanın önde gelen moda dergisi Vogue'a yazan Williams, artık "geri sayımın başladığını" ve "önümüzdeki haftaların tadını çıkaracağını" söyledi.

Williams, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre ara verdiği tenise bu yıl Haziran ayında yapılan Wimbledon turnuvasında 'tek kadınlar' kategorisinde geri dönüş yapmıştı.

40 yaşındaki tenisçi, New York'ta yapılacak ve daha önce 6 büyük ödül kazandığı ABD Açık Tenis Turnuvası'nda da oynayacağını duyurdu.

Williams, bugüne kadar en çok Grand Slam kazanan ikinci tenisçi. Birinci ise 24 kez kazanan Avustralyalı tenisçi Margaret Court.

Vogue yazısında Williams, "Ne yazık ki bu sene Wimbledon'ı kazanmaya hazır değildim. New York için hazır mıyım bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım" dedi ve devam etti:

"Margaret'ın önüne geçeceğime dair bazı hayaller olduğunun farkındayım ama ben öyle bir final istemiyorum. Veda etmekte hep çok zorlanırım ama lütfen bilin ki hepinizin desteği için çok minnettarım."

Williams, Pazartesi günü 14 aylık bir aradan sonra ilk defa 'tek kadınlar' kategorisinde İspanya'dan Nuria Parrizas Diaz'a karşı galibiyet elde etti.

'Hayal edebileceğim en zor şey'

Williams, Vogue dergisinde bugün yayımlanan yazısında bir gün tenisi bırakması gerekeceğini şimdiye kadar düşünmek istemediğini anlattı.

"Eşim Alexis ile bu konuyu neredeyse hiç konuşmadık. Annem ve babamla da konuşmuyoruz. Konuşulduğu zaman boğazım düğümleniyor ve ağlamaya başlıyorum" diyen Williams sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çoğu kişinin emekli olmak için heyecanlandığını biliyorum, keşke ben de öyle olabilsem."

Kaynak, Getty Images

Dünyanın önde gelen tenisçilerinden Williams, 1999 yılında, henüz 17 yaşındayken ilk ABD Açık Turnuvası'nı kazanmıştı.

Williams daha sonra 'tek kadınlar' kategorisinde Wimbledon ve Avustralya Açık turnuvalarını 7 kez, ABD Açık'ı 6 kez ve Fransa Açık'ı 3 kez kazandı.

Son Grand Slam'ini 2017'de yapılan Avustalya Açık'ta, 8 haftalık hamileyken kazanmıştı.

Tenisi bırakma düşüncesinin ona "hiçbir mutluluk vermediğini" söyleyen Williams, "Tenisi bırakmak hayal edebildiğim en zor şey. Bana acı veriyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Hayatımda bir dönüm noktasındayım. Bir yandan hayatımın bu parçasının bitmesini istemiyorum ama diğer yandan bundan sonrasına hazırım."

2017'de doğum sırasında 'ölümden döndüğü' söylenen Williams, "kesinlikle bir daha sporcuyken hamile olmak istemiyorum. Tenisin ya tamamen içinde ya da tam anlamıyla dışında olmalıyım" diyor.

Vogue yazısını duyurmak için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Williams, "Hayatta öyle bir zaman geliyor ki farklı bir yönde ilerlemen gerektiğini anlıyorsun. Bir şeyi çok sevdiğinde bunu yapmak çok zor. Ben tenis oynamaya bayılıyorum. Ama artık geri sayım başladı ve bu noktadan sonra anne olmakla ilgilenmem gerekiyor. Önümüzdeki haftaların tadını çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

'Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz'

Williams, teniste bugüne kadar gelmiş geçmiş en ikonik sporculardan biri olarak tanınıyor.

Serena ve ablası Venus, tenisin gidişatını değiştirmek ve sporda cinsiyet eşitliğine büyük bir katkıda bulunmakla anılıyor.

Williams, "Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz" diyor.

Forbes listesinde bugüne kadar en çok kazanan kadın atlet ünvanını alan Williams, geçtiğimiz yıllarda bir girişim sermayesi şirketi kurdu.

Ünlü tenisçi aynı zamanda Los Angeles'de bir kadın futbol takımına maddi destek sağlıyor.

Williams, "Geride bırakacağım mirası pek düşünmeyi sevmiyorum ama bana verilen fırsatlar sayesinde kadın sporculara sahalarda güç vermiş olabilmeyi umuyorum" diyor ve sözlerine devam ediyor:

"Kadınlar aynı anda hem güçlü hem de güzel olabilir. Tenis oynarken sinirlenebilir. İstediklerini giyebilir ve istedikleri gibi konuşabilirler.