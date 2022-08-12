Salman Rüşdi, New York'ta saldırıya uğradı
Şeytan Ayetleri kitabı nedeniyle 1989 yılında hakkında ölüm fetvası verilen ve tehdit edilen İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'ta saldırıya uğradı.
Booker ödüllü Rüşdi, geleneklerin ötesine geçerek İslam'ın temel kavramlarının modern çağa uyarlandığı bir reform süreci öngörüyordu.
Şeytan Ayetleri kitabı, dine hakaret içerdiği iddia edildiği için yıllardır ölümle tehdit ediliyordu. Uzun süre saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı.
Saldırı gerçekleştiği sırada Chautauqua Institution'daki bir etkinlikte konuşmacıydı.
Görgü tanıkları bir kişinin sahneye çıkarak onu bıçakladığını ya da yumrukladığını söylüyor.
Rüşdi'nin sağlık durumuna ilişkin şu an bir bilgi yok.
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