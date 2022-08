İtalya'da kuraklık: 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

36 dakika önce

Financial Times'a konuşan ETH Zürih Üniversitesi'nden profesör Sonia Seneviratne'ye göre, "İnsan etkinliğinden kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı her 10 yılda bir yaşanacak olan aşırı sıcak hava olayları şimdi 10 yılda üç kez yaşanıyor" dedi. "On yıl içinde her iki yazdan birinin böyle geçmesi mümkün ve karbon salımını durdurmazsak bu durum daha da kötüleşecek".