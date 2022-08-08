İtalya'da kuraklık: 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba Po Nehri'nin yatağında bulundu

36 dakika önce

İtalya'da aşırı kuraklık nedeniyle çekilen Po Nehri'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba ortaya çıktı.

450 kilogramlık patlamamış bomba bir balıkçı tarafından bulundu.

İtalya'da son 70 yılın en şiddetli kuraklığı, 650 kilometre uzunluğundaki nehrin büyük kısmının kurumasına neden oldu.

Olağandışı sıcak hava ve az yağış nedeniyle İtalya'nın kuzeyinde su sıkıntısı yaşanıyor ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda endişeler artıyor.

İtalyan askeri yetkilileri, Temmuz ayında Lombardiya'nın Borgo Virgilio köyü yakınlarında bulunan bombanın 240 kg. patlayıcı içerdiğini söyledi.

Ordu yetkilisi Albay Marco Nasi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Bomba Po nehri kıyısında balıkçılar tarafından bulundu" dedi.

Bomba imha uzmanlarının Pazar günü kontrollü patlamayı güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yaklaşık 3.000 bölge sakini tahliye edildi.

Bölgede hava sahası ve nehir trafiği de kısa bir süreliğine kapatıldı.

İtalya'nın en uzun nehri olan Po, güneybatı Alpler'den Adriyatik Denizi'ne dökülüyor. Ancak uydu görüntüleri aşırı kuraklık nedeniyle nehir yatağında kurumuş alanların genişlediğini gösteriyor.

İtalyan yetkililer geçen ay, ülkenin tarımsal alanlarının yaklaşık üçte birini sulayan Po nehri civarındaki bölgeler için olağanüstü hal ilan etti.

Nehir akışının son aylarda sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle zayıflaması yüzünden Po Vadisi'ndeki çiftçiler tuzlu deniz suyunun nehre sızarak ekinleri yok ettiğini söylüyor.

Kaynak, İTALYA ORDUSU Fotoğraf altı yazısı, Kontrollü patlatma anı

Fransa'da kuraklığa karşı kriz ekibi

Fransa'da hükümet 100'den fazla belediyenin içme suyu sıkıntısı çekmesine neden olan tarihi kuraklıkla mücadele etmek üzere bir kriz ekibi oluşturdu.

Başbakanlık ofisi, bunun Fransa'nın kayıtlara geçen en kötü kuraklığı olduğunu söyledi. Su kullanımı 93 bölgede kısıtlanırken bazı bölgelere tankerlerle su taşınıyor.

Kuraklık koşulların en azından önümüzdeki iki hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre devlet enerji şirketi EDF, nehirlerin yeterli soğutma sağlayamaması nedeniyle bazı nükleer enerji santrallerinde üretimi azaltmak zorunda kaldı.

Fransa'nın neredeyse tamamını etkileyen kuraklığın tarımsal üretimde verimi düşürerek Ukrayna'daki savaştan kaynaklı gıda krizini daha da ağırlaştırmasından korkuluyor.

İngiltere'nin güneyinde su sıkıntısı uyarıları ve Hollanda'da ulusal çapta su kıtlığı önlemleri ilan edilirken, Polonya'da da ülkenin en büyük nehir Vistül de dahil olmak üzere su seviyesinin rekor seviyelere düşmesi üzerine nehir suyu kullanımına sınırlama getirildi. Varşova'da düşük su seviyesi nedeniyle Vistül'de feribot seferleri geçen ay bir hafta boyunca iptal edildi.

İsviçre'de Alpler'deki Obwalden bölgesinde derelerin kuruması nedeniyle askeri araçlarla sığır sürüleri için gölden su taşındı.

Kaynak, EPA

'Kuraklık Avrupa'da olağan hale gelebilir'

Bilim insanları, Avrupa'yı etkileyen kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntısını, kısmen iklim değişikliğinden kaynaklı sıcaklık artışı ve kış ve ilkbahar mevsimlerinde olağandışı az yağış düşmesine bağlıyor.

Araştırmacılar, yaz aylarında kuraklığın batı Avrupa'da olağan hale gelebileceğine inanıyor.

Financial Times'a konuşan ETH Zürih Üniversitesi'nden profesör Sonia Seneviratne'ye göre, "İnsan etkinliğinden kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı her 10 yılda bir yaşanacak olan aşırı sıcak hava olayları şimdi 10 yılda üç kez yaşanıyor" dedi. "On yıl içinde her iki yazdan birinin böyle geçmesi mümkün ve karbon salımını durdurmazsak bu durum daha da kötüleşecek".