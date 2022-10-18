Eurovision'un sesi Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak, TWITTER

18 Ekim 2022, 12:56 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Uzun yıllar Eurovision Şarkı Yarışması'nın sunuculuğunu yapmış, eski TRT spikeri Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini eşi Sebla Özveren, “Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağ olsun” sözleriyle duyurdu.

Özveren’in uzun süre görev yaptığı TRT, eski çalışanının ardından “Güzel Türkçesi ve kendine has üslubuyla izleyicilerin hafızasında silinmeyecek izler bıraktı” ifadelerini kullandı.

TRT, Özveren’e kalp yetmezliği ve böbrek hastalığı teşhisi konduğunu, 12 Eylül’den beri de yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

1943 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özveren, 1975-2012 yılları arasında sunuculuğunu yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması ile hafızalarda yer etti.

TRT’deki görevine 1965 yılında başlayan Özveren, bir süre spor sunuculuğu da yaptı.

'Ben Bilirim', 'Banko' ve 'Joker' adlı yarışma programlarıyla da geniş kitlelerce tanındı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sertab Erener'in 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda elde ettiği zaferin ardından Özveren de (solda) sahnedeki kutlamalara katılmıştı.

Bir dönem TRT’de mesai arkadaşı olan gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabından üzüntüsünü dile getirdiği bir mesaj paylaştı.

Dündar, “Eurovision Şarkı Yarışması'nda derece alamadığımız yıllar oldu. Ama o anlatımıyla hep gönüllerimizin birincisiydi” dedi.

Yazar Can Yılmaz da sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında Özveren’i, “Çocukluğumuzun hatırası, Türkiye’nin Eurovision macerasının baş mimarı, anılarımızdaki yarışmaların sunucusu” olarak nitelendirdi.