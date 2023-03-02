Arjantin'de yüksek gerilim hatlarına zarar veren yangın, ülkenin yarısından fazlasını elektriksiz bıraktı

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Aşırı sıcaklarda tarlalarda çıkan yangın sonrası başkent Buenos Aires ve diğer şehirlerde elektrikler tamamen ya da kısmen kesildi. Yangın nedeniyle bir nükleer santral devre dışı kaldı.