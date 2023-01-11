Paris’te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı

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19 dakika önce

Paris’in merkezindeki uluslararası tren garı Gare du Nord’da bu sabah düzenlenen bıçaklı saldırıda altı kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Yaralılar arasında bir gümrük polisi de var.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin saldırganın, gece vardiyalarından sonra eve dönmekte olan iki polis tarafından üç kere vurularak durdurulduğunu söyledi.

Polislere cesaretleri için teşekkür eden Bakan Darmanin, olayın şimdilik bir "terör saldırısı yerine adli bir vaka" olarak ele alındığını açıkladı.

Ağır yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

Üzerinden kimlik çıkmayan saldırganın adı da henüz açıklanmadı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Yerel saatle 06:42’de düzenlenen saldırı tren seferlerinde de rötarlara yol açtı.