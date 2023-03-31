Tatil dönüşü İngiltere uçağına alınmayınca İstanbul'da mahsur kaldı

Kaynak, TUNAHAN TURHAN/GUARDIAN/EYEVINE Fotoğraf altı yazısı, Siyabonga Twala

Yazan, Abbie Jones

Unvan, Sosyal İşler Muhabiri, BBC North West

bir saat önce

İngiltere'nin Chester kentinde yaşayan 34 yaşındaki Siyabonga Twala, Aralık ayında ailesiyle gittiği tatilden dönerken İstanbul'da mahsur kaldı.

İngiltere'ye 15 yaşındayken taşınan Twala, 2018 yılında "tedarik etmek için esrar bulundurmaktan" dokuz ay ceza alıp dört buçuk ay hapis yatmıştı.

Twala büyüdüğü Güney Afrika'yı İngiliz vatandaşı olan oğluna göstermek istiyordu.

Türkiye'de aktarmalı dönüş uçuşları sırasında, havayolu şirketi Twala'ya İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın uçağa binmesine izin vermediğini söyledi.

Twala o zamandan beri İstanbul'da bir otelde kalıyor. Tüm birikimini harcadığını ve eve dönmek için çaresiz olduğunu söylüyor.

"Burada kendimden başka kimsem yok" diyen Twala, "En çok oğlumu özlüyorum. Onlardan bu kadar uzun süre ayrı kaldığınızda, gerçekten paramparça oluyormuş gibi hissediyorsunuz ve elinizden gelen hiçbir şey yok" açıklamasında bulunuyor.

Fotoğraf altı yazısı, Twala'nın anne ve babası da onunla tatile gitmişti

Twala'nın yine Chester'da yaşayan ve uçağa bineceği sırada havaalanında yanında bulunan ebeveynleri, "hala şokta" olduklarını söylüyorlar.

Hemşire olan 55 yaşındaki babası Siya Twala bu olayın aileyi yıkan bir "kabus" olduğunu söylüyor.

"Güney Afrika'ya gittik, çok mutluyduk. İstanbul'a varana kadar hala mutluyduk. Bütün kabus orada başladı."

Yine sağlık sektöründe çalışan annesi 53 yaşındaki Gloria Twala, oğullarını desteklemek ve eve dönmesi için avukat tutmak için birikimlerini harcadıklarını söylüyor:

"Artık kendimizde değiliz, her an sinirliyim, doğru düzgün uyumuyorum. Oğlumuzun geri dönmesine ihtiyacımız var."

Kaynak, Aile Fotoğrafı

Türkiye'de tanıdığı kimse yok

Siyabonga Twala hapisten salıverilirken İçişleri Bakanlığı onu Güney Afrika'ya sınır dışı etmek istemiş ancak Twala bu talebi imzalamamıştı.

Avukatı Nick Hughes, bakanlığın kullanmak istediği düzenlemenin, genelde terörist ya da azılı suçlular için kullanıldığını söyledi.

Twala'nın ilk kez suç işlemiş olduğunu ve verilen cezanın İngiltere toplumu için "dışlamaya yetecek kadar büyük bir tehdit" oluşturmadığını söyledi. Herhangi bir güncelleme yapılmadan Türkiye'de kalmasının son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

Twala, Güney Afrika ve Türkiye'de tanıdığı kimse olmadığını söylüyor:

"Bir hata yaptım. Hepimizin yaşamında biraz kafa karışıklığı yaşadığı bir dönem olmuştur diye düşünüyorum. Bunun tüm sorumluluğunu aldım. Cezamdan beri iyi bir ebeveyn olduğumu ve her gün işe gitmek istediğimi kanıtlamak için çok çalıştım. Sadece evime dönmek, ailemle birlikte olmak ve hayatımı geçirmek için savaş veriyorum".