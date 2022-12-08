Rusya, ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ı serbest bıraktı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Griner, Rusya'da uyuşturucu bulundurmak suçundan Mart'ta dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmış ve geçen ay da çalışma kampına nakledilmişti

8 Aralık 2022, 18:38 +03 Güncelleme 37 dakika önce

ABD ve Rusya, hapisteki Amerikalı basketbolcu Brittney Griner ile silah kaçakçısı Viktor Bout’u takas etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Griner’ın durumunun iyi olduğunu ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden bir uçakla yola çıktığını duyurdu.

31 yaşındaki Griner geçen Şubat’ta Moskova'da esrar yağı bulundurmaktan gözaltına alınmış ve dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Brittney Griner, geçen ay da bir çalışma kampına nakledilmişti.

Dünyanın en iyi kadın basketbolcularından biri kabul edilen Griner, 2014'ten beri ABD liginin yanı sıra EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da oynuyordu.

Rusya'ya gitmesinin sebebi de buydu.

WNBA oyuncularının yarıya yakını ABD’deki sezon bitiminde yurt dışında oynuyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Viktor Bout 2008'de Tayland'da yakalandı ve iki yıl sonra da ABD'ye gönderildi

Washington, Temmuz’da takas önerisinde bulunmuştu.

Rusya da, 12 yıldır ABD’de hapiste bulunan Bout’u getirmek için çaba harcıyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı takası doğruladı.

Bakanlık'ın açıklamasında takasın Abu Dabi havalimanında yapıldığı belirtilerek, “Rus vatandaşı, memleketine döndü” denildi. Ancak Bout’un henüz Rusya’ya gelmediği belirtiliyor.

Rus haber ajansları Bout’u taşıyan uçağın Moskova yakınlarındaki Vnukovo havalimanına ineceğini duyurdu.

Kaynak, @POTUS/TWITTER Fotoğraf altı yazısı, Brittney Griner'ın eşi Cherelle Griner, ABD Başkanı Biden'a teşekkür etti

Griner’ın eşi Cherelle Grineri, Beyaz Saray’da bir araya geldiği Biden yönetimine çabaları için teşekkür etti.

Takas çerçevesinde Biden, Bout’un 25 yıllık hapis cezasını kaldıran emirnameyi imzaladı.

Savaş bölgelerine ve parya devletlere silah satışıyla nam salan 55 yaşındaki Viktor Bout, bir dönem dünyanın en çok arananlar listesinde bulunuyordu.

“Ölüm Taciri” lakaplı Bout’un hayatı, 2005’te Hollywood yapımı “Lord of War” (Savaş Tanrısı) filmine esin kaynağı olmuştu.

2008’de Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir otelde gözaltına alınan Bout iki yıl sonra ABD’ye gönderilmişti.