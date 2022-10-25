Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Fotoğraf altı yazısı, Tarih 5 Temmuz 1963. Bir grup Türk halk müziği sanatçısı, BBC Türkçe'nin bir program kaydında yer almak için Londra'ya gelmişti. Fotoğrafta Halit Kıvanç, ekibin başı olan Abdullah Yüce ile konuşurken görülüyor.

25 Ekim 2022, 22:36 +03 Güncelleme 11 dakika önce

Birçok farklı basın kuruluşunda çalışmış, sesiyle radyoya, güleryüzüyle televizyona damga vurmuş gazeteci Halit Kıvanç hayatını kaybetti.

Türkiye’de çok sayıda kişinin sevdiği ve çocukluklarında etkili bir iz bırakmış futbol yorumcularından ve spikerlerden biri olan Halit Kıvanç’ın oğlu Ümit Kıvanç, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek” açıklamasında bulundu.

18 Şubat 1925'te İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Kıvanç, 1963 senesinde BBC Türkçe Servisi'nde çalışmıştı.

Kıvanç, daha sonra kendisine 5 yıllık kontrat teklif edilmesine rağmen, "Ben öğrendiklerimi memleketimde uygulamak için gitmek istiyorum" diyerek Türkiye'ye döndü.

Halit Kıvanç, BBC Türkçe'de program yaptı, haber okudu, hatta radyo tiyatrosunda oynadı. Halit Kıvanç, gazeteciliğe başladığı ilk günden beri birçok gazete ve dergide çalıştı. Milliyet'te gazeteci Abdi İpekçi ile gazetenin merkezinde yer alan isimlerden biriydi.

Daha sonra İstanbul Ekspres, Tercüman, Hürriyet ve Güneş gazetelerinde çalıştı.

Radyo spikerliğine başladıktan sonra unutulmaz maçlara sesini vermeye başladı.

Daha sonraki yıllarda da radyo spikerliğine televizyon programları ve yarışma sunuculukları da eklendi.