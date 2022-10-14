İklim aktivistleri Van Gogh'un Ayçiçekleri tablosunun üzerine çorba döktü

bir saat önce

İ﻿klim aktivistleri Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen Van Gogh'un Ay Çiçekleri tablosunun üzerine domates çorbası olduğu düşünülen bir sıvı döktü.

Olay anında çekilen görüntüler, Sadece Petrolü Durdurun (Just Stop Oil) protesto grubuna ait tişört giyen iki kişinin ellerindeki konserveleri açıp içlerindeki sıvıyı tablonun üzerine döktüğünü ve ardından ellerini yapıştırıcı sürerek duvara yapıştırdıklarını gösteriyor.

Londra M﻿etropolitan Polisi, iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Galeriden yetkililer ise resmin camla kaplı olduğu için zarar görmediğini söyledi.

L﻿ondra'nın merkezinde bulunan galerinin açıklamasında "Bugün saat 11 civarlarında iki kişi Ulusal Galeri'de 43 numaralı odaya girdi ve domates çorbasına benzeyen bir sıvıyı Van Gogh'un 1888 yapımı Ayçiçekleri resminin üzerine döktü. İkili daha sonra kendilerini resmin bitişiğindeki duvara yapıştırdı," ifadeleri kullanıldı.

A﻿çıklama "Oda hemen boşaltıldı ve olay yerine polis çağırıldı. Polis memurları şu anda olay yerinde. Resmin çerçevesinde ufak bir hasar olsa da resim zarar görmedi. İki kişi konuyla ilgili gözaltına alındı," diye devam etti.

Fotoğraf altı yazısı, Ulusal Galeri

M﻿etropolitan Polisi'nin açıklamasında, "Polis memurları bu sabah Sadece Petrolü Durdurun grubundan iki protestocunun bir resmin üzerine sıvı dökmesi ve kendilerini duvara yapıştırması üzerine hızla Ulusal Galeri'deki olay yerine gitti. Söz konusu iki kişi zararlı davranış ve olay yerine izinsiz giriş yapmaktan gözaltına alındı. Polis memurları şu anda onları duvardan ayırmaya çalışıyor," denildi.

O﻿laya tanıklık edenlerin çektiği videolar protestoculardan birinin "Hangisi daha değerli? Sanat mı, hayat mı? Sanat gıdadan daha mı değerli? Adaletten daha mı değerli? Bir resmin korunmasını mı yoksa insanların ve gezegenimizin korunmasını mı daha çok önemsiyorsunuz?" diye haykırdığını gösteriyor.

V﻿ideolarda aynı protestocu, "Milyonlarca aile üşüyor ve çorba bile alamıyor," diyor.

V﻿an Gogh'un galerideki Ayçiçekleri tablosu sanatçının 1888 ve 89 yıllarında yarattığı yedi resimlik seride yer alıyor.

B﻿u resimlerin beşi dünyanın çeşitli galeri ve müzelerinde sergileniyor.

V﻿an Gogh, arkadaşı ve sanatçı Paul Gauguin'in ziyaretinden hemen önce bu resimleri Fransa'daki evini süslemek için yaptı.

U﻿lusal Galeri, resimleri "Van Gogh'un en ikonik ve en çok sevilen çalışmaları" diye nitelendiriyor.