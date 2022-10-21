Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2023 bütçe sunumunu yaptı: 'İlk evim arsa projesine başvuru sayısı 331 bine ulaştı'

13 dakika önce

A﻿yşe Sayın, Ankara

Kaynak, DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2023 yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi’nin sunumunu yaptı.

Bütçe giderlerini 4 trilyon 469,6 milyar lira, bütçe gelirlerin’ 3 trilyon 810,1 milyar lira, bütçe açığını 659,4 milyar lira olarak öngörüldüğünü belirten Oktay, geçen yıla göre yüzde 57,9’luk artış öngörüldüğünü söyledi.

Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşı enerji tedariki ve arz güvenliği konusunda zorlu bir sürece girdiğini kaydeden Oktay, Türkiye’nin ise yürüttüğü “başarılı diplomasi” ile böyle bir sorun yaşamayacağı ve gaz depolama tesislerinin yüzde 100 dolu olduğunu söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe maratonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın sunumu ile başladı.

Bütçe hedeflerine ilişkin bilgi veren Oktay, yurttaşları “küresel belirsizlik ve risklerden koruyacak, kollayacak bir mali altyapı oluşturulduğunu” söyledi.

Oktay, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümüne denk gelen 2023 bütçesinin “Türkiye yüzyılının yolunu açacak yapıda olduğunu” savundu.

2023 bütçesini “sosyal bütçe olarak nitelendiren Oktay, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve devletimizin gücünü daha da perçinleyerek, yeni yükseliş destanları yazacağız” dedi.

Bölgede yaşanan jeopolitik gerilimler, küresel resesyon beklentileri ve parite etkisine rağmen ihracatı artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Oktay, 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 252 milyar doların üzerine çıktığını, 2023 hedefinin ise 265 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Oktay 2022 sonu turizm geliri beklentisini ise 40 milyar doların üstü olarak açıkladı.

Asgari ücrette kümülatif artış 94,6

Fuat Oktay, bu yıl, asgari ücrette yüzde 94,6 oranında, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin ücret ve aylıklarında yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 78,6 oranında kümülatif artışlar yaptıklarını kaydetti.

Salgın ve doğal afetlerin yaşandığı zor koşullarda her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Oktay, 2021 yılında salgının vatandaş üzerindeki etkilerini sınırlandırmak ve enflasyon ile mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 154,2 milyar lira, 2022 yılında ise enflasyonla mücadele kapsamında 276,8 milyar lira vergiden vazgeçtiklerini ifade etti.

“Karadeniz gazı 2023 itibariyle kullanıma sunulacak”

Oktay, tüm dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğal gaz kriziyle karşı karşıya kaldığını ve enerji arz güvenliğinin küresel bir mesele haline geldiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin enerji tedariki ve arz güvenliği konusunda zorlu sürece girdiğini belirten Oktay, yürüttükleri “başarılı diplomasi” ile Türkiye’nin böyle bir sıkıntı yaşamayacağını savundu:

“Öyle ki Silivri doğal gaz depolama tesisimizde kapasite artışına yönelik yaptığımız çalışmalar sona ermiş olup, 3,2 milyar metreküplük kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkarmış bulunmaktayız. Hem Silivri hem de Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde depo doluluk oranlarında yüzde 100'e ulaştık."

Oktay 2020’de Karadeniz’deki Sakarya doğalgaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ise 2023 itibariyle halkın kullanımına sunulacağını söyledi.

“Bütçe 57,9 arttı”

Oktay 2023 bütçe tahminlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"2023 yılı bütçesinde; bütçe giderleri 4 trilyon 469,6 milyar lira, bütçe gelirleri 3 trilyon 810,1 milyar lira, bütçe açığı 659,4 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2022 yılına göre (ek bütçe dahil) 2023 yılı bütçe ödenekleri yüzde 57,9 artmaktadır.

“2023 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise personel giderleri 952,3 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri 150,4 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 318,7 milyar lira, cari transferler 1 trilyon 682 milyar lira, sermaye giderleri 315,8 milyar lira, sermaye transferleri 37,3 milyar lira, borç verme giderleri 359,2 milyar lira, yedek ödenekler 88,2 milyar lira ve faiz giderleri 565,6 milyar liradır.”

“İlk evim” projesi verileri

Fuat Oktay, TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan “ilk evim” projesi ile ilgili de bilgi verdi. İlk etapta 250 bin konut olmak dar ve orta gelirliler için toplamda 500 bin konut üretileceğini anımsatan Oktay, şu bilgileri paylaştı:

“Kendi evini yapacak vatandaşlara, imarlı ve altyapısı hazır olmak üzere toplam 1 milyon konut arsası üretilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bine ulaşmıştır. İlk Evim Arsa projesine başvurular ise 331 bine ulaşmıştır.”

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bakanlık ve kurumların 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri, 25 Kasım Cuma günü tamamlanacak.