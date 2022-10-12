Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşına Ukrayna’da ateşkes çağrısı yaptı

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50 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre görüşmede Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ve tahıl anlaşması ele alındı.

Aynı açıklamada Akar’ın Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunduğu şu sözlerle dile getirildi:

“Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi.”

Rusya ile Kırım arasındaki bağlantıyı sağlayan köprüde hafta sonu yaşanan patlamanın ardından Rusya Ukrayna’daki saldırılarını ağırlaştırdı.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarda Reuters’ın haberine göre Pazartesi günü 19 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı; Salı günü ise yedi kişi hayatını kaybetti.

Çavuşoğlu da ateşkes çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada ateşkes çağrısı yaparak, “Maalesef müzakere ve barış sürecinden uzaklaşıldı, bu fırsat kaçırıldı. Üçüncü ülkelerin müdahalelerin odluğunu görüyoruz. Özellikle Rusya’nın bu bölgeleri ilhakı için referandum yapması ve seferberlik ilan edilmesi atılan adımları daha da zorlaştırdı” dedi.

Son günlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin Türkiye’de olabileceğine dair haberler çıkmıştı.