İngiltere'deki yağışlı hava, Temmuz ayında perakende satışları olumsuz etkiledi

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İngiltere’de Temmuz ayı boyunca etkili olan yağışlı hava, ülke genelinde perakende satışlarda yavaşlamaya neden oldu. İnsanlar yağışlı hava nedeniyle yeni yazlık kıyafet almaktan kaçındı.

İngiltere'de perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium (BRC) verilerine göre Temmuz ayında perakende satış yüzde 1,5 oranında arttı; ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,3 oranında azaldı.

BRC, yükselen faiz oranlarının insanların bütçesini de olumsuz anlamda etkilediğini belirtti.

Örgütün başkanı Helen Dickinson, “Tüketici güveni genel olarak iyileşiyor olsa da, uzun vadeli seviyelerin altında kalmaya devam ediyor” dedi.

BRC araştırmasına göre Temmuz ayındaki harcamalar yağışlı hava nedeniyle zarar gördü. Giyim ve diğer mevsimsel malların satışı da bundan etkilendi.

Araştırmaya göre genellikle moda perakendecileri için yoğun geçen Temmuz ayında tüm giyim ve ayakkabı satışları düşüş gösterdi.

BRC, yağışlı havanın yapı mağazalarını da etkilediğini söyledi.

Haziran ayında İngiltere’de enflasyon yüzde 7,9 ile yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Enerji faturaları ve gıda fiyatlarının düşmeye başlaması da enflasyondaki düşüşün etkenlerinden.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonla mücadele amacıyla geçen hafta 14. kez üst üste faiz artırdı. Politika faizi, 25 baz puanlık artışla yüzde 5'ten yüzde 5,25'e yükseltildi.