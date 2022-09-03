Lazio-Feyenoord maçına Hollanda’da yaşayanlar alınmayacak
Övgü Pınar | Roma
İtalya makamları, gelecek Perşembe Roma’da yapılacak Lazio-Feyenoord maçı için Hollandalı taraftarlara yasak getirdi.
Roma Valiliği, ikamet yeri Hollanda olan taraftarların maçın yapılacağı Olimpico Stadyumu’na girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Misafir takımın taraftarlarının bilet satın alması, bugüne kadar almış olanlarınsa stadyuma girişi yasaklandı.
8 Eylül’deki UEFA Avrupa Ligi maçında Hollandalı ekibin taraftarlarının, geçmişte şiddet eylemlerinde bulunması endişesiyle bu karar alındı.
Geçen Mayıs ayında Roma’nın Feyenoord’u Konferans Ligi maçında alt etmiş olması nedeniyle taraftarların kentte “intikam” amaçlı eylemlerde bulunmasından endişe ediliyor.
5,2 milyon euro’luk zarara yol açmışlardı
Feyenoord taraftarları İtalya’da 7 yıl önceki taşkınlıklarıyla hatırlanıyor. Şubat 2015’te Roma ile karşılaşan ekibin destekçisi bir grup holigan, Roma kent merkezinde tarihi eserlere zarar vermiş, polisle çatışmıştı.
İspanyol Merdivenleri ve hemen altındaki 17. yüzyıldan kalma anıt çeşmeye zarar veren holiganlar kentte 5.2 milyon euroluk tahribata yol açmıştı.
Olay çıkaran holiganlardan 50’si gözaltına alınmış, 12’ü polis 18 kişi de yaralanmıştı.
Gıyaplarında yargılanan Feyenoord taraftarlarından 6’sı, Barcaccia isimli çeşmeye verdikleri zarar nedeniyle 3 yıl 8 ay ile 4 yıl arası değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.