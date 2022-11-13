F﻿ilistin'de sokak köpeklerinin başına ödül koymayı teklif eden belediye başkanı geri adım attı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, B﻿eyt Sahur hayvan barınağı

8 dakika önce

F﻿ilistin'de Batı Şeria'nın El Halil kentinde, sokak köpeklerini öldürenlere para ödülü verilmesi önerisini dile getiren belediye başkanı "şakaydı" diyerek geri adım attı.

B﻿elediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'in açıklamaları başta hayvanseverlerden olmak üzere büyük tepki çekmişti.

Belediye başkanı, yerel bir radyoda bölgedeki sokak köpeği sorunu ile ilgili soruya cevaben, ölü köpek başına 20 şekel (yaklaşık 5.8 dolar) vermeyi teklif etmişti.

B﻿unun ardından sosyal medyada birçok sokak köpeğinin öldürüldüğü ya da istismar edildiğini gösteren görüntüler paylaşılmaya başlandı.

A﻿rdından başka bir kentin belediye başkanı da kent sakinlerini tüm köpekleri vurmaya çağırdı.

B﻿atı Şeria'nın tek köpek barınağının müdürü Diana Babish, belediye başkanlarını "hayvan cinayetlerine ve işkenceye yeşil ışık yakmakla" suçlayarak kınadı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, B﻿atı Şeria'nın tek barınağının müdürü Diana Babish, önceden Beytüllahim'de bankacılık yapıyordu.

Y﻿erel hayvan hakları örgütleri Batı Şeria'da birkaç bin sokak köpeği olduğunu tahmin ediyor. Bölgede resmi bir hayvan koruma hizmeti bulunmuyor.

K﻿öpekler bazen bir araya gelerek sürüler halinde yiyecek arıyor ve bu yerel halkı zaman zaman rahatsız edebiliyor.

B﻿elediyeler bu şikayetler karşısında genellikle köpekleri zehirleyerek ya da vurarak öldürüyor.

Fotoğraf altı yazısı, Instagram'da paylaşılan bir fotoğrafa "Belediye başkanının açıklamaları sonrası El Halil'deki sokak köpekleri" yazısı eşlik ediyor.

B﻿elediyelerin bu eyleminden rahatsız olan çoğu genç bir grup Filistinli, Abu Sneineh'in açıklamalarına karşı çıkan posterler hazırlayıp astı ancak birçoğu kısa sürede yırtıldı.

Hayvan hakları savunucusu F﻿ida Cüneydi "Asıl amaç halkı ve belediyeleri eğitmek ve farkındalığı artırmak olmalı. Filistinlilerin inancında, geleneklerinde ve tarihinde bu hayvanları kötü şekilde öldürmek ya da hayvanlara işkence etmek yoktur" diyor.

G﻿önüllüler sokak köpeklerini toplayıp, hali hazırda kapasitesi dolmuş olan, barınağa götürmeyi ve tıbbi kontrol sonrası sahiplendirmeyi de teklif etti.

G﻿elen tepkiler sonrası Abu Sneinah BBC'ye yaptığı açıklamada, sözlerine "fazla tepki gösterildiğini" ve ödül açıklamasının soruna dikkat çekmeye yönelik bir "şaka" olduğunu belirtti.

K﻿uzeydeki Tulkarm kentinde ise belediye başkanı ödül uygulamasını devreye sokmuştu. Yerel yetkililer tepkiler sonrası kentteki köpek sayısının kontrol altında tutulması için polisle birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Kaynak, B﻿EYT SAHUR BARINAĞI

F﻿ilistinli hayvan hakları savunucuları, toplumda hayvanlara merhamet gösterilmesiyle ilgili bir tartışma başlamış olmasının, son açıklamaların tek iyi yanı olduğunu söylüyor.

Hayvanseverler, c﻿iddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı Filistin'de sokak hayvanlarının aşılanması ve ıslahı için ödenek bulunması gerektiğini belirtiyor.