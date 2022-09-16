Y﻿ılın Astronomi Fotoğrafı: Bir daha görülemeyecek kuyruklu yıldızın fotoğrafı ödülü aldı

17 dakika önce

Dünyadan bir daha görülemeyecek bir kuyruklu yıldızın fotoğrafı, Yılın Astronomi Fotoğrafı ödülüne layık görüldü.