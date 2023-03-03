ABD: İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya aynı anda katılmaları şart değil

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3 Mart 2023, 04:36 +03 Güncelleme 50 dakika önce

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, “Önemli olan Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması. Bunun aynı anda olup olmaması önemli değil” dedi.

Beyaz Saray’da bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, iki ülkenin de “Müthiş birer NATO müttefiki” olacağını söyledi.

Türkiye’den de iki ülkenin üyelik süreçlerinin aynı hızda ilerlemeyebileceğine dair açıklamalar gelmişti.

Öte yandan İsveç ve Finlandiya hükümetleri, birlikte başvurdukları NATO'ya aynı anda üye olmak istediklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, “Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım” demişti.

Müzakereler bu yıl İsveç’teki Kuran yakma eylemleri sonrası Türkiye tarafından dondurulmuştu.

İki ülke, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası NATO’ya üyelik başvurusu yapmış fakat Türkiye, güvenlik riski olarak gördüğü YPG ve Gülen yapılanmasına destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya’nın katılımını onaylamamıştı.

Helsinki ve Stockholm hükümetleri imzaladığı üçlü muhtıra sonrasında NATO üyelik müzakerelerinin başlamasına yeşil ışık yakan Ankara, daha sonra bu iki ülkenin sözlerini yerine getirmediği nedeniyle TBMM’de yapması gereken oylamayı gündeme almadı.

Türkiye’den gelen açıklamalarda Finlandiya’nın, İsveç’e kıyasla Türkiye’nin taleplerine daha olumlu karşılık verdiği yer aldı.

Türkiye dışında İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine onay vermeyen diğer bir NATO üyesi ülke de Macaristan.

Rusya’yla, diğer NATO üyelerine kıyasla daha iyi ilişkileri bulunan Macaristan bu hafta üyelik sürecini Parlamento’da görüşmeye başladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üyelik süreci kapsamında iki ülkeye hem ABD hem de bazı diğer NATO müttefikleri tarafından çeşitli güvenceler verilmeye başlandığını ve bu yüzden bu iki ülkenin Rusya’dan herhangi bir tehdide maruz kalmasının mümkün olmadığını da söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin daha önce, bu iki ülkenin üyeliğinin kendileri için bir tehdit oluşturmayacağını fakat NATO’nun bu ülkelere askeri yığınak yapması durumunda yanıt vereceklerini açıklamıştı.

İsveç’in Rusya ile herhangi bir kara sınırı bulunmuyor.

Rusya anakarasıyla NATO ülkeleri arasındaki kara sınırı yalnızca Estonya, Letonya ve Norveç sınırlarında yer alıyor.

Fakat Finlandiya’nın Rusya ile 1.340 kilometrelik uzun bir sınırı var.

Helsinki’nin ittifaka dahil olması durumunda bu sınır, en uzun NATO-Rusya sınırı olacak.