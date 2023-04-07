Bir araştırmaya göre İspanya'da 3000 yıl önce uyuşturucu kullanılıyordu

Kaynak, CONSELL INSULAR DE MENORCA Fotoğraf altı yazısı, Mağarada bulunan bir kutunun kapağına spiral oymalar işlenmiş

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George Wright | BBC News

Yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık 3000 yıl önce İspanya'da insanlar halüsinojenik uyuşturucular kullanıyordu.

İspanya'ya bağlı Minorka adasındaki bir mezar alanından elde edilen saç tellerini inceleyen bilim insanları, eski insan uygarlıklarında bitki ve çalılardan elde edilen uyuşturucuların kullanıldığını söylüyor.

Bu verilerin, Avrupa'da insanların halüsinojenik (merkezi sinir sistemini etkileyerek halüsinasyon görmeye yol açan) uyuşturucular kullandığına dair en eski doğrudan kanıt olduğuna inanılıyor.

Araştırmacılar, bu uyuşturucuların hezeyana ve halüsinasyonlara yol açtığını tespit etti.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan bulgular, Minorka'nın güneybatı yakasındaki Es Càrritx mağarasında insan faaliyetlerine işaret ediyor.

200'den fazla mezar barındıran mağaranın M.Ö. 800 yılına kadar yaklaşık 600 yıl boyunca ritüel ve cenaze alanı olarak işlev gördüğüne inanılıyor.

Kaynak, P WITTE

Araştırmacılar, kuvvetli uyuşturucu potansiyeline sahip maddelerin mağarada düzenlenen ritüellerin bir parçası olarak kullanılmış olabileceğini tespit etti. Bu ayinlerde "bitkisel uyuşturucuların yan etkilerini kontrol edebilen" şamanlar yer almış olabilir.

Eski ritüeller sırasında kırmızıya boyanmış olan ve birden fazla kişiye ait olabilecek saç tutamlarının analizinde üç psikoaktif madde tespit edildi.

Halüsinasyonlara neden olan atropin ve skopolaminin yanı sıra, enerji ve uyanıklığı artıran efedrine de rastlandı.

Mağarada ayrıca kapaklarına spiral motifler işlenmiş kaplar da bulundu. Bazı bilim insanları bu oymaları, halüsinojenlerin etkisi altındaki bir kişinin "değişen bilinç durumları" ile ilişkilendirdi.