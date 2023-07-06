İsveç'te ilk kez bir kişi 'PKK'ya finansman sağlamaktan' suçlu bulundu ve hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Stockholm Bölge Mahkemesi Yargıcı Mans Wigen

6 Temmuz 2023, 14:44 +03 Güncelleme 2 saat önce

İsveç’te ilk kez "PKK’ya finansman sağlamak" suçlamasıyla yargılanan bir kişiye hapis cezası verildi. Stockholm Bölge Mahkemesi, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı adı açıklanmayan kişinin sınır dışı edilmesini istedi.

Mahkemenin kararı, NATO'ya katılımı için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekleyen İsveç için bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Hapis cezasına çarptırılan 40'lı yaşlarındaki Kürt kökenli Türkiye vatandaşı, Ocak ayında Stockholm'deki bir restoranın önünde silahla ateş ettikten ve etrafına tehditler savurduktan sonra tutuklanmıştı.

Stockholm Bölge Mahkemesi Yargıcı Mans Wigen, sanığa, Stockholm’deki bir Kürt iş insanına silah zoruyla PKK’ya para ödemesi için baskı yaptığı için hapis cezası verildiğini söyledi.

Wigen, "Gasp teşebbüsü, PKK'nın Avrupa'da yürüttüğü kapsamlı bir bağış toplama faaliyeti çerçevesinde gerçekleşti" dedi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Avukat İlhan Aydın, "Müvekkilim sonuçtan memnun değil. Bölge Mahkemesi'nin özellikle terörün finansmanı ve nitelikli gasp teşebbüsü konusundaki kararına katılmıyoruz. Mahkemenin kararın itiraz edeceğiz" dedi.

İsveç'te yeni Terörle Mücadele Yasası 1 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

Yeni yasa kapsamında "terör faaliyetlerinde bulunanlara" 4-8 yıl arasında hapis cezası verilebilecek, "terör örgütü lideri olarak tanımlanan kişlşiler" 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Ayrıca "terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişilerin" gözaltına alınmaları ve yargılanmaları yönelik olarak, ilgili mercilerin yetkileri artırıldı.

Bugün açıklanan kararla, yeni yasa ilk kez "PKK destekçisi" olduğu iddia edilen bir kişiye karşı kullanılmış oldu.

İsveç'in NATO'ya üyeliği, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'nde önceliklikli gündem maddelerinden.

Zirve öncesi bugün Brüksel'deki NATO karargahında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı yapıldı.