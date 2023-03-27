ABD'nin Tennessee eyaletinde okula silahlı saldırı: En az altı kişi hayatını kaybetti

Kaynak, @MNPDNASHVILLE

27 Mart 2023, 20:05 +03 Güncelleme 34 dakika önce

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bir okula yönelik silahlı saldırıda üçü çocuk toplamda en az altı kişi hayatını kaybetti.

Ölüm haberlerini yerel yetkililer doğruladı.

ABC kanalı, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, üç çocuğun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve öldüğünü bildirdi.

Kent itfaiyesi, Twitter’da yaptığı açıklamada yerel bir okulda gerçekleşen olaydan dolayı “birden fazla kişinin” hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Nashville polisi, genç bir kadın olarak tanımladığı silahlı saldırganın çıkan çatışmada öldüğünü bildirdi.

Polis, kurbanları ve zanlıyı tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Nashville'deki Covenant Okulu, 11-12 yaşlarındaki öğrencilerin gittiği özel bir Hristiyan okulu.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre okulda 200 öğrenci eğitim görüyor.