ABD'nin Tennessee eyaletinde okula silahlı saldırı: En az altı kişi hayatını kaybetti
ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bir okula yönelik silahlı saldırıda üçü çocuk toplamda en az altı kişi hayatını kaybetti.
Ölüm haberlerini yerel yetkililer doğruladı.
ABC kanalı, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, üç çocuğun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve öldüğünü bildirdi.
Kent itfaiyesi, Twitter’da yaptığı açıklamada yerel bir okulda gerçekleşen olaydan dolayı “birden fazla kişinin” hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Nashville polisi, genç bir kadın olarak tanımladığı silahlı saldırganın çıkan çatışmada öldüğünü bildirdi.
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Polis, kurbanları ve zanlıyı tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Nashville'deki Covenant Okulu, 11-12 yaşlarındaki öğrencilerin gittiği özel bir Hristiyan okulu.
İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre okulda 200 öğrenci eğitim görüyor.
Education Week tarafından derlenen verilere göre, ABD'de 2023 yılında 23 Mart tarihine kadar ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan 12 okul silahlı saldırısı gerçekleşti.