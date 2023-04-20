Dide adını kullanan Premier Lig’in gizemli rapçisi kim?

15 dakika önce

Jack Gray & Ian Murphy | BBC

Kaynak, DIDE/YOUTUBE

Premier Lig bu sezon yeterince sürükleyici değilmiş gibi, bir de gizemli bir rapçi çıkardı. Dide adını kullanan ve Thrill adlı şarkısı YouTube’da şimdiden 500 bin izlenen Premier Lig futbolcusunun, sezon devam ederken gizlice şarkı kaydedip üstüne bir de klip çekecek kadar zaman bulmayı başardığı görülüyor.

İngiltere’de sosyal medya, bu futbolcunun kim olduğuna dair tahminlerle çalkalanıyor.

Öne çıkan futbolculardan biri Arsenal forveti Eddie Nketiah. Dide adının da Eddie’den türetildiği düşünülüyor.

Bazı kullanıcılar “takımın kazanmaya devam ediyor” ve “her maç bir final gibi” sözleri nedeniyle bunun bir Arsenal futbolcusu olduğundan emin gözüküyor.

Arsenal bu sezon lider götürdüğü ligde puan farkını önemli ölçüde açtıktan sonra son iki haftada yaşanan puan kayıplarının ardından, bir maç fazlayla Manchester City’nin dört puan önünde birinci sırada bulunuyor.

Şarkının klipi de Londra’da geçiyor. Fakat Londra’nın Premier Lig’de çok sayıda takımı var.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Dide’nin Crystal Palace’tan Wilfried Zaha veya Chelseali Noni Madueke olabileceğini düşünüyor.

Dide’nin bu yıl açılan Instagram hesabında “Evde rapçi. Sahada futbolcu” yazıyor.

Michail Antonio ve Callum Wilson gibi bazı futbolcular Dide’nin kendilerini olmadığını söyledi.

Antonio “Güney Londra’dan bahsediyor, büyük bir Premier Lig futbolcusu olduğunu söylüyor, ‘kendi param var’ diyor… Bu kesinlikle ben değilim. Zaha olduğunu da düşünmüyorum, vücut şekli Nketiah’ya benziyor” dedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Pek çok kişi Dide’nin ortadaki Arsenal futbolcusu Eddie Nketiah olduğunu düşünüyor

Gerçek şu ki, kimsenin elinde bir ipucu yok.

Biz de bu yüzden bir uzmana, BBC Radio 1Xtra DJ’i Kenny Allstar’a Dide’nin kim olabileceğini sorduk.

Allstar “Tahminin Nketiah. Onun enerjisini alıyorum şarkıdan” diyor.

BBC Asian Network DJ’i ve prodüktör AJD de aynı görüşte:

“Güney Londra aksanına sahip ve Instagram hesabında Londra merkezli prodüktör Steel Banglez’i takip ediyor. Bence Nketiah.”

Radyoculardan sonra, Dele Alli ve Kyle Walker’ın da saçını kesen, ünlü futbolcuların berberi Justin Carr’ı ziyaret ediyoruz.

“Şarkıyı dinledim ve maskeyi gördüm. Çok futbolcunun saçını kestim ama hiçbiri benim dükkanda rap söylemedi. O yüzden bilmiyorum” diyor.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Kenny Allstar

DJ ve berber görüşlerinin ardından daha teknik bir uzmana geçiyoruz: Yapay zeka araştırmacısı Matt.

Thrill şarkısından aldığı kesitlerle, gelişmiş yapay zeka uygulamasını eğitiyor ve şarkıcının sesiyle futbolcuların konuşmalarını karşılaştırıyor.

Sisteminden “yüzde 80-98 güven oranıyla” Nketiah yanıtı çıkıyor:

“Dide’nin vokallerini birer saniyelik kesitlere böldüm. Bunların yüzde 10-20’si Zaha Wilfried’le eşleşirken geri kalanı Eddia Nketiah’la eşleşiyor.”

Fakat sisteminin mükemmel olmadığını ve emin olmak için daha fazla test yapılması gerektiğini de ekliyor:

“Normalde veriyi iyice temizlemeniz gerekir. Ben sesi hızlıca kestim ve buna çok vakit ayırmadım.

“Mükemmel bir veri temizlemesi yaptığımı söyleyemem ama güven aralığı yine de epey yüksek.”

Dide her kim olursa olsun rap kariyerini ciddiye alıyor gibi gözüküyor. Kırdığı internet sitesinde 50 sterline (yaklaşık 1200 TL) tişört satıyor.

Sitesinde Premier Lig kariyeriyle müzik kariyerini ayrı tutmak istediği de yer alıyor.