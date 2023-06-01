Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni yedinci kez kazandı

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İspanya temsilcisi Sevilla, İtalya ekibi Roma’yı penaltılar sonucunda yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde 7. kez şampiyon oldu.

Maçın ilk golü Roma adına 35. dakikada Dybala'dan geldi. Bu skorla öne geçen Roma, 55. dakikada Mancini’nin kendi ağlarına attığı gole engel olamadı ve maç 1-1’e geldi.

90 dakikalık normal süresi 1-1’lik skorla biten maçta, 15 dakikadan oluşan iki uzatma devresinde de gol çıkmayınca maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında Roma’ya 4-1 üstünlük kuran Sevilla, kupanın sahibi oldu.

Sevilla, son 16 turunda Fenerbahçe’yi elemişti.

İspanyol temsilcisi halihazırda turnuvayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.

2006, 2007’de iki, 2014, 2015, 2016’da üç kez turnuvayı üst üste kazanan Sevilla, 2020’de mutlu sona ulaşmıştı.

Roma ise ikinci kez final oynadığı turnuvada yine gülen taraf olamadı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan temsilcisi geçtiğimiz sene Konferans Ligi’nde zafer yaşamıştı.

Bu final müsabakası Mourinho’nun Avrupa kupalarında çıktığı altıncı finaldi.

Daha önce ikişer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ni ve bir kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kazanan Mourinho ilk kez bir final maçını kaybetmiş oldu.

Sevilla, La Liga'da bitime bir hafta kala topladığı 49 puanla 11. sırada yer alıyor.

Mourinho'dan Real Madrid yanıtı

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Daha önce 2010-13 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho, maç sonrasındaki basın toplantısında eski takımına dönüp dönmeyeceğine ilişkin sorulan bir soruya şu yanıtı verdi: