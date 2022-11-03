İngiltere: İsrail Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıma planı yok

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54 dakika önce

İngiltere’de başbakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma planları olmadığı belirtildi.

Eski Başbakan Liz Truss, 45 gün süren iktidarında büyükelçiliğin yerinin gözden geçirilmesi talimatı vermişti.

Ancak yeni Başbakan Rishi Sunak’ın Sözcüsü, taşınma fikrine “bakıldığını” ama büyükelçiliğin taşınmayacağını belirtti.

Filistinliler daha önce Truss’ın talimatını “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelemişti.

ABD’nin büyükelçiliğini 2018’de Kudüs’e taşıması Arap dünyasında öfkeyle karşılanmıştı.

Truss ise büyükelçiliği taşıma fikrini Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışı sırasında gündeme getirdi.

Liz Truss, kısa başbakanlığı döneminde de New York’taki BM toplantıları sırasındaki buluşmasında taşınma konusunu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşmüştü.

Lapid daha sonra Twitter’daki mesajında “olumlu bir şekilde değerlendirdiği” için Truss'a teşekkür etmişti.

Filistin’in İngiltere Büyükelçisi Hüsam Zomlot da yine Twitter'da “Büyükelçiliğin taşınması uluslararası hukukun ve İngiltere’nin tarihi sorumluluklarının açık ihlalidir. Böyle bir taahhüt gayri ahlaki, yasadışı ve sorumsuzdur!” demişti.

Kudüs’ün statüsü, İsrail-Filistin sorunundaki en tartışmalı başlıklardan biri.

İsrail tüm kenti "ebedi ve bölünmez başkenti" olarak görürken, Filistinliler Doğu Kudüs’ün gelecekteki Filistin devletinin başkenti olmasını istiyor.

İsrail, Doğu Kudüs'ü, Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile birlikte 1967'deki Arap-İsrail Savaşı’nda Ürdün ve Mısır’dan ele geçirmişti.

Bu bölgeler o günden bu yana uluslararası arenada işgal altındaki Filistin toprakları olarak görülüyor.

İngiltere de birçok ülke gibi büyükelçiliğini Tel Aviv’de tutmuş ve taşınmanın sadece İsrail ve Filistin arasında nihai bir barış anlaşmasından sonra gerçekleşebileceğine karar vermişti. İngiltere’nin Doğu Kudüs’te bir konsolosluğu bulunuyor.

ABD’nin ardından Honduras, Guatemala ve Kosova da büyükelçiliklerini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı.