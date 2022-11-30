AB Komisyonu, Rusya için savaş suçları mahkemesi kurulmasını istiyor

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Lahey

30 Kasım 2022, 19:17 +03 Güncelleme 22 dakika önce

Kaynak, EPA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği olası savaş suçlarını soruşturmak için özel bir mahkeme kurulmasını önerdi.

Komisyon, AB yaptırımları kapsamında dondurulan Rus varlıklarının da Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılması istiyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle, "egemen bir ülkeye karşı saldırganlık suçu işlediğini" söyledi.

Von der Leyen, bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını soruşturmak ve sorumluları cezalandırmak için özel bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması gerektiğini vurguladı.

Mahkemenin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da desteklenmesi gerektiğine işaret eden AB Komisyonu Başkanı, bunun için mümkün olduğunca uluslararası destek için girişimlerde bulunacaklarını vurguladı.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olduğu için, bu öneriyi veto etme hakkına sahip.

Bu nedenle AB yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan BM üyesi ülkelerinin desteğiyle öneriyi BM Genel Kurulu'na taşımak istiyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde BM Uluslararası Ceza Mahkemesi bulunuyor. Bu mahkeme şu anda Rusya'nın Ukrayna'da işlediği olası savaş suçlarına ilişkin bir cezai soruşturma yürütüyor.

AB'nin önerdiği yeni mahkemenin, yine Lahey'de mi yoksa başka bir ülke de mi kurulacağı belli değil.

D﻿ondurulan mal varlıklarının kullanılması

Von der Leyenn, uluslararası ceza mahkemesi ile Rusya'nın işlediği savaş suçları konusunda işbirliğine devam edecekleri mesajını verdi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda da yeni bir öneride bulunarak dondurulan Rus varlıklarının bu amaçla kullanılmasını istedi.

Moskova yönetimi ve oligark adı verilen Rus milyarderlerin Ukrayna'ya verilen zararı karşılaması gerektiğini savunan von der Leyen, "AB üyesi ülkeler, Rusya Merkez Bankası'na ait 300 milyar euroluk rezervi bloke edip Rus oligarklara ait 19 milyar euroyu dondurdu. Ortaklarımızla birlikte, bu fonları yönetmek ve yatırım yapmak için hızla bir yapı oluşturabiliriz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı'na göre, yaptırımların kaldırılmasından sonra, bu fonlar Rusya'nın zararın tamamını ödemesini sağlamak için kullanılabilir.

Brüksel yönetimi, bu öneriye hukuksal dayanak sağlamak için bir dizi uluslararası anlaşma yapılmasının yollarını arayacak.

AB'nin önerisine göre Rus oligarklara ait varlıklar, hak sahiplerinin mülkiyetinde kalacak ve yaptırımların sona ermesi durumunda sahiplerine iade edilecek.