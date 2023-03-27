İtalya, Akdeniz’de göçmenleri kurtaran Banksy'nin finanse ettiği yardım gemisini limanda alıkoyuyor

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

27 Mart 2023, 11:49 +03 Güncelleme 12 dakika önce

İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşu (STK) gemisi Louise Michel’in operasyonlarını durdurdu. Sokak sanatçısı Banksy tarafından finanse edilen geminin limandan ayrılmasına izin verilmiyor.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre dört operasyonda 178 göçmeni kurtaran ve Cumartesi günü İtalya’nın Lampedusa Limanı'na yanaşan gemi, ülkenin yeni göç yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin geçen Aralık’ta getirdiği yeni kurallar STK gemilerinin kurtarma çalışmalarına kısıtlama getiriyor. Yardım gemilerinin denizde bir kurtarma operasyonu yaptıktan sonra başka operasyonlar yürütmeden karaya yanaşmaları öngörülüyor.

Louise Michel gemisi, üçü Malta’nın, biri de Libya’nın arama kurtarma bölgesinde (SAR) olmak üzere dört ayrı göçmen teknesine kurtarma operasyonu düzenleyerek bu kuralı ihlal etmekle suçlanıyor. Sahil Güvenlik, geminin kurallara uymayarak "kurtarma operasyonlarının koordinasyonunu zorlaştırdığını" öne sürüyor.

İdari durdurma kararı uygulanan Louise Michel gemisinin Lampedusa adasındaki limandan ayrılmasına Cumartesi gününden bu yana izin verilmiyor.

Eski bir Fransa donanma gemisi olan Louise Michel, Banksy’nin sanat eseri satışından elde edilen gelirle satın alınarak arama kurtarma gemisine dönüştürülmüştü. 2020’de operasyona başlayan geminin güvertesinde de Banksy tarafından çizilen, kalp şeklinde bir can simidini tutan çocuk resmi bulunuyor.

Fransız anarşist feminist Louise Michel’in adı verilen gemi amacını, "cankurtaranlığı feminizm, ırkçılık karşıtlığı ve anti-faşizm ilkeleriyle birleştirmek" olarak açıklıyor.

Ekipten Avrupa’ya suçlama

Gemiyi işleten ekip dün yaptıkları açıklamada "Şu anda adanın hemen önünde tehlikede olan onlarca tekne olduğunu biliyoruz ama yardım etmemiz engelleniyor. Bu kabul edilemez!" dedi.

Açıklamada, "Avrupa makamları, kendi SAR bölgelerinde insanların tehlike altında olduğunu bilmelerine rağmen yardım çalışmalarını bloke etmekle" suçlandı.

Hafta sonunda iki vakada göçmen teknelerinde can kayıplarının yaşandığını vurgulayan ekip, "Bu ölümler kaza ya da trajedi değil. İsteniyorlar" dedi.

İtalya basınına göre Tunus’tan denize açılan teknelerin batması sonucu en az 29 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan hafta sonunda 48 saat içinde 3 binden fazla göçmen, İtalya Sahil Güvenlik idaresinin koordinasyonunda denizden kurtarıldı.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkeye bu yılın başından beri deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 20 bini geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 6 bin 500 civarındaydı.