I﻿ŞİD'in 'kadın taburu komutanı' Allison Fluke-Ekren'e ABD'de 20 yıl hapis cezası

Kaynak, Amerikan polis yetkilileri Fotoğraf altı yazısı, A﻿llison Fluke-Ekren aralarında küçük yaşta kızların da bulunduğu, kadınlardan oluşan bir IŞİD militanları grubunun komutanıydı

16 dakika önce

K﻿adınlardan oluşan bir IŞİD taburunun komutanı olduğunu itiraf eden Amerikalı Allison Fluke-Ekren ülkesinde 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kansas'da doğup büyüyen 42 yaşındaki eski öğretmen 8 yıl boyunca Irak, Suriye ve Libya'da "terör eylemlerine katılmakla" suçlanıyordu.

F﻿luke-Ekren, Virginia'da Haziran ayında yapılan ilk duruşmada suçlamaları kabul etmiş ve aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kadına askeri eğitim verdiğini de itiraf etmişti.

Mahkemeye sunulan belgelere göre Libya merkezli Ensar el Şeria mensubu Türkiye vatandaşı Volkan Ekren ile ikinci evliliğini yapan Allison 2000'li yılların başlarında ABD'den eşiyle birlikte önce Libya'ya buradan da Suriye'ye geçmişti.

Fluke-Ekren'in ikinci eşi Volkan Ekren, 2012'de Libya'nın Bingazi kentindeki Amerikan konsolosluk binasına saldırı düzenleyen Ensar el Şeria militanlarındandı.

Fluke-Ekren ve daha sonra bir çatışmada öldürülen eşi, Bingazi'de ele geçirdikleri ABD belgelerini inceledikten sonra IŞİD'e bir rapor sunmuşlardı.

M﻿ahkemenin kararını öncesinde mütalaasını veren savcı, Fluke-Ekren'e "işlediği suçlar karşısında yetersiz kalacak olsa bile" sanığa yasanın en üst sınırından ceza verilmesini istedi.

S﻿avunma avukatları ise kadının Suriye'deki savaş içerisinde travma yaşadığını söyleyerek cezanın hafifletilmesini istedi. Ama mahkeme cezayı üst sınırdan verdi.

Hakim Raj Parekh, karar metninde, Fluke Ekren'ın "genç kızların beynini yıkayıp onları öldürmek için eğittiğini" kaydetti.

Y﻿argıç, "Bir terör yolu açtı, kendi çocuklarına akla hayale sığmayacak derinlikte fiziksel, psikolojik, duygusal zulüm uyguladı ve onlara cinsel tacizde bulundu" dedi.

K﻿ansas'dan Rakka'ya uzanan yol

E﻿ski öğretmen Allison Fluke-Ekren, Kansas eyaletinde küçük bir kasaba olan Overbrook'ta doğup büyüdü ve mahkeme dosyasındaki bilgilere göre fanatik bir militana dönüşerek IŞİD saflarında yükseldi.

I﻿ŞİD'e katılan kadınların çoğu örgütte daha çok destekçi pozisyonlarda yer alırken Fluke-Ekren, liderlik kademesine yükselmeyi başaran az sayıdaki kadından biri oldu.

BBC'nin gördüğü A﻿BD Adalet Bakanlığı belgelerine göre Fluke-Ekren, artık hayatta olmayan ikinci eşi olan Volkan Ekren ile birlikte 2008 yılı civarında Ortadoğu'ya geçti. Ensar el Şeria'ya katıldı ve sırasıyla Mısır, Libya ve Türkiye'de yaşadı. Hala ara sıra Kansas'a gidip geliyordu.

M﻿edyada dava sürecinde yer alan haberlerde Allison Fluke ile Volkan Ekren'in Kansas Üniversitesi'nde eğitim görürken tanıştığı ve evlendiği kaydedilmişti.

2﻿012 yılı ya da ona yakın bir tarihte Allison Fluke-Ekren aktif bir IŞİD mensubu olarak gizlice o sırada yaşamakta oldukları Türkiye'den Suriye'ye geçti.

K﻿ocası Volkan Ekren'in bir çatışmada öldürülmesinden sonra başka militanlarla da evlilikler yaptı.

"Ü﻿mmümuhammed el Amriki" adıyla tanınan Allison Fluke-Ekren IŞİD'in eline geçtiği dönemde bir süre Irak'ın Musul kentinde de yaşadı.

Evlendiği militanlardan ikisi daha çatışmalarda öldü. Bunlardan birinin Bangladeşli bir İHA uzmanı olduğu biliniyor.

D﻿ört yıl kadar sonra, o sırada IŞİD'in fiili başkenti haline gelmiş olan Suriye'nin Rakka kentinde tümü kadınlardan oluşan Katibe Nusaybah taburuna komutanlık etmeye başladı.

A﻿merikalı yetkililer Fluke-Ekren'in buradaki esas görevinin kadınlara askeri eğitim vermek Kalaşnikov, el bombası ve intihar yeleği kullanımını öğretmek olduğunu söylüyorlar.

F﻿luke-Ekren'in bunun yanısıra ABD'de muhtemel terör eylemleri yapmak üzere eleman temin ettiği de öne sürülmüştü.

I﻿ŞİD'e katılan ABD vatandaşlarının sayısı tam olarak bilinmiyor fakat George Washington Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre yaklaşık 300 Amerikalı Suriye ve Irak'a gitti ya da gitmeye çalıştı.

2﻿020 yılının sonlarında ABD makamları bölgeye giden 27 Amerikan vatandaşının iade edildiğini bunlardan 10'una karşı "terör suçlarından" dava açıldığını açıklamışlardı.

İ﻿lk evliliği ve çocuklarının şikayetleri

İlk evliliğini 1996 yılında Kansas'da motor tamircisi James Fluke ile yapan Allison Fluke-Ekren'in bu evliliğinden 2 daha sonra evlendiği Volkan Ekren'den 5 veya 6 olmak üzere toplam 12 çocuğu var.

İ﻿lk eşi ve ailesi mahkemeye başvurarak Fluke-Ekren'in çocuklarına erişiminin yasaklanması başvurusunda bulunmuştu.

D﻿ava sırasında medyaya konuşan ilk eşi James Fluke, Allison'un kendisinden ayrılırken iki çocuğunu kaçırdığını ve onları görme karşılığında kendisinden sürekli para istediğini ve çocuklarını 10 göremediğini anlatmıştı.

E﻿kren'in ilk evliliğinden olan 25 yaşındaki oğlu, 17 yaşındayken ABD'ye kaçmayı başarmıştı.

Bu evlilikten doğan oğlu ve kızı, mahkemeye yaptıkları mağdur beyanlarında anneleri Allison Fluke-Ekren'in kendilerine kötü muamele yaptığını ve cinsel olarak istismar ettiğini de iddia ettiler.

Amerikan Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre, şu anda yetişkin olan çocuklar b﻿u istismarların Kansas'da yaşadıkları sırada başladığını kaydederek daha sonra gittikleri ülkelerde devam ettiğini anlattılar.

Kızı, annesinin daha 13 yaşındayken kendisini bir IŞİD militanıyla evlenmeye zorladığını bu kişinin daha sonra kendisine tecavüz ettiğini de kaydetti.